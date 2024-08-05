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南方持續高溫 江浙滬突破40℃ 杭州開放防空洞避暑 江西樟樹出動人工增雨彈

【明報專訊】南方廣泛地區近日受副熱帶高壓影響持續酷熱，37℃以上的酷熱天氣波及逾10個省市，多地氣溫突破40℃，其中上海市區昨（4日）錄得最高氣溫40.4℃，創今年新高同時躋身歷史前五，上海中心氣象台將高溫預警信號升級為紅色。中央氣象台昨上午6時繼續發布高溫橙色預警，合肥、南京、上海、杭州等內地主要城市未來一周面對連續高溫，「熱穹頂」或使江浙滬一帶或出現熱浪等極端天氣。

據「中國天氣網」報道，高溫區域主要集中在江浙滬和新疆，昨中午12時全國前九位高溫被江浙滬的氣象站包攬，第十位則屬於新疆托克遜。據浙江省氣象台統計，全省前天有44個市縣區突破40℃，其中10地突破42℃，杭州、桐廬、義烏、永康、縉雲打破當地歷史最高氣溫紀錄，紹興上虞更錄得42.9℃的高溫，江蘇高溫日數為歷史同期第二。

副熱帶高壓形成熱穹頂 引發熱浪

杭州當局開放部分防空洞供市民避暑，內設農產品展銷會，又有電視讓市民觀看巴黎奧運直播。江西省氣象台昨發布高溫橙色預警信號，省內大部分地區最高氣溫介乎37至39℃，局部可達40℃，樟樹當局出動人工增雨彈緩解高溫乾旱天氣。

「浙江天氣」發文稱，副熱帶高壓系統強盛且穩定，猶如看不見的巨型鍋蓋籠罩華東上空，形成一種被稱為「熱穹頂」的自然現象，指高層大氣熱高壓在一段時間內停滯不動，高壓與附近低壓之間的大氣環流形成了穩定的倒U字形，將熱空氣留住並擋住冷空氣進入，使熱穹頂內溫度越來越高，從而引發熱浪。江蘇南部、上海、浙江以及安徽南部等地未來三天每天高溫時間長達10至12小時，最低氣溫也有30℃左右，屬歷史同期罕見。

上海迪士尼職員遊客中暑

受高溫天氣影響，上海迪士尼園區內多名職員中暑，有路邊攤位的售貨員暈倒在地，有身著卡通角色服裝的演員在巡遊時跌倒，需要由其他職員協助。

上海迪士尼未取消花車巡遊，回應稱會因應氣象台發布的高溫預警及現場情況調整戶外表演時間，精簡演出流程，演員改為留在花車上與觀衆互動。根據內地法規，最高氣溫超過40℃應停止室外露天作業。醫務室擠滿因高溫感到不適的遊客領取冰袋，有遊客表示多數人是在排隊等候娛樂項目時中暑。

另據《福建衛生報》報道，福建有男子上周因熱射病被送入深切治療部，家屬稱病人已陷入植物人狀態。內地醫生提醒，熱射病屬於重症中暑，患者會出現多器官功能衰竭、中樞神經系統受損，若不能得到妥善治療可危及生命，長者死亡率高達80%。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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