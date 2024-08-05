網民揭發 豫兒慈會負責人脅迫病童母陪睡

官方稱正核實 涉事機構曾被指騙捐款

據濟南日報報業集團旗下的「新黃河」報道，有網民發文披露稱，「雷×讓患病孩子媽媽陪他睡一次，給一點捐款，再睡一次，再給點捐款，直到把患病孩子拖死，把捐款吞了。」另一微博截圖疑似為受害者媽媽自述，她稱：「為了孩子，失身算什麼」。網上還傳出雷克與患病孩子媽媽的聊天截圖中，雷克哄騙對方「愛你，愛你一輩子」、「我沒有愛錯女人」等。

目前，中華兒慈會官方微博「中華兒慈會」已關閉評論。中華兒慈會工作人員回應媒體查詢時稱「不清楚此事，要向領導反饋。」河南省民政廳慈善處回應稱，「正在了解情况和核實。」河南南陽市臥龍區民政局工作人員說，相關部門已介入。

公開信息顯示，雷克曾入選河南官方的2017年12月「中國好人榜」，被評為全省的「金牌志願者」。2019年新華社報道中，稱讚雷克為「出彩河南人」。《河南日報》也曾宣揚雷克「放棄年盈利百萬的鋼材生意，卻整日為了那些素不相識、患病無助的兒童奔波；他賣掉轎車，改騎電動車，但熱心慈善樂此不疲……」。

兒慈會成立於2010年，是民政部主管的全國公募基金會，截至2022年累計募資超50億元人民幣。近年該會頻傳醜聞，今年6月民政部通報該會人員私自向患兒家長籌集資金，騙取近千萬，隨後該會被勒令停辦。