滬網紅洗頭連鎖店突全線結業 消費者大量餘額無法退還 警調查

洗髮最貴1380元 顧客多中高收入女性

公開信息顯示，「JolieJolie愛上洗頭」隸屬上海卓儷薈科技有限公司，該企業成立於2019年，註冊資本100萬元，註冊地位於上海市奉賢區。定位為頭皮頭髮洗護品牌，幾乎所有門店都開在上海核心商圈，比如晶耀前灘、恒隆港匯、BFC外灘金融中心等。

「JolieJolie愛上洗頭」的洗髮單次價格從69元至1380元不等，聲稱採用知名品牌洗護髮產品。以該店單次售價688元的「卡詩至尊魚子醬」護髮服務為例，該服務最大特色為髮膜採用知名品牌卡詩的高端系列，而後者在電商平台售價為630元/200ml。「JolieJolie愛上洗頭」創始人楊孟語曾公開表示，該店主要受眾為中高收入女性。

但近幾日「JolieJolie愛上洗頭」突然批量閉店，官方小程序也無法預約，門店貼出通知，「店內設備調整，暫停營業。」《每日經濟新聞》報道，有會員稱，提前預約一切正常，來了門店卻發現已關門。門店電話打不通，聯繫在線客服也沒有反饋。不少仍有大量餘額無法使用或退還的會員，紛紛在社交媒體發文維權。

據「澎湃新聞」報道，此次受影響消費者主要以預付卡形式充值金額或購買美容美髮項目。在一個維權群內，有276名消費者接龍了未消費金額及未使用項目，金額百元至萬元不等，有消費者稱自己在一門店充值了3萬元。

會員指受平價套餐吸引 充值後剩中高價

另有會員表示，自己起初是被社交媒體和團購網站上的低價體驗套餐吸引，但充值後卻發現平價套餐逐漸消失，只剩下中高端套餐。

目前，上海幾乎所有「JolieJolie愛上洗頭」店均顯示歇業關閉，共涉及20家門店，聯絡電話均已關機。有網民指，由於「JolieJolie愛上洗頭」疑似跑路，警方已介入調查。