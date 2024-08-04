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山洪泥石流埋村塌橋 康定至少2死17失蹤

【明報專訊】四川省甘孜州康定市昨（3日）凌晨突發山洪泥石流，雅康高速公路橋樑垮塌，造成3車共6人墜橋，其中1人獲救、5人失蹤。泥石流同時掩埋山村大片房屋，造成至少2人遇難，12人失蹤，當局轉移數村900多人。這是3個月來內地第三宗高速公路垮塌事件，基建質量問題再度引起社會公眾高度關注。

3個月3塌高速路

基建質量惹關注

事發於昨凌晨3時30分，康定市姑咱鎮區域的二道水村、日地村和大河溝村突發山洪泥石流，雅康高速瀘康隧道群路段日地溝大橋垮塌、姑咱鎮日地村房屋冲毁，造成車輛墜落和人員失聯。雅康高速一度中斷，截至昨晚6時半部分路段解除管制。當地2條10千伏線路停運，265戶村民用電受影響。

現場畫面顯示，山谷間連接兩個隧道的橋樑垮塌，碎石散落，山洪由高處奔流而下。《新京報》引述日地村一名村民描述，凌晨3時睡夢中被外面的聲響吵醒，起牀後發現外面正在下大雨，泥石流湧入家中，他帶家人跑了出來。另有一戶村民的房子距泥石流發生地只有幾百米，因為前一天外出沒在家，從別人發來的相片看到，屋後面的泥土堆了很高。日地村大半村莊被泥石覆蓋，300餘名受災村民疏散，當局選址準備建設災民安置點。

村民：被吵醒 泥石湧入家

二道水村一家養雞場被泥石流冲毀，目前7人（5名大人，2名兒童）失蹤，場主親戚表示無法聯繫到家人和場裏的工人。航拍影片可見養雞場住宿區已被冲毁，只有部分地勢較高存放氧氣罐的地方沒有被冲走。近年甘孜成為旅遊熱門地點，正值旅遊旺季，有當地商人表示近日「能見到很多省市的車牌號」。

「8.3」事故搶險救援指揮部昨日通報，已安排4個醫療組，投入100餘名救援力量到現場全力開展搜救救援，同時通信保障車、電力搶險隊伍已到達現場。氣象預報顯示，康定市今日仍有降雨。

5月以來，全國已發生第三宗暴雨山洪期間發生高速公路垮塌事件，交通基建佈局及質量惹關注。

前兩宗已致逾百死亡失蹤，包括陝西柞水縣「7.19」高速公路橋樑垮塌事件已確認墜河車輛25輛，遇難38人、失蹤24人；廣東梅州「5.1」梅龍高速公路路面塌陷共造成48人死亡30人受傷。

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