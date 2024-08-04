女生巴黎奧運舉台灣加油海報遭搶 台斥侵言論自由

工作人員曾要求移步後方

球迷持「TAIWAN」毛巾被收

綜合中央社等台媒報道，在法國讀書的台灣女球迷楊芷芸當時拿着印有「台灣加油」的台灣島地形海報，在觀眾席為運動員加油，先是遭球場工作人員要求移步觀眾席後方溝通，隨後一名身穿粉紅色衣服的不明身分中國籍男子衝向她、擋住海報，最後動手搶走海報。

也有台灣球迷持「麟洋配」東京奧運摘金後的應援毛巾（印有英文字樣「TAIWAN」），被工作人員收走。

根據規定，台灣以「中華台北」名稱參加國際體育賽事，並使用中華奧林匹克委員會會旗。巴黎奧運官網亦指出，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治信息或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館。」

楊芷芸事後受訪稱，入場時安檢人員有詢問海報內容，也有提醒有些標語是被禁止的，但有讓她帶海報入場。搶走海報男子在她高呼「台灣加油」時，一直說是「中華隊」或「台北隊」。

台外交部：無禁止印「台灣」物品

正與國際奧委會溝通

台灣外交部昨發聲明，強烈譴責惡意人士，蠻橫搶奪台灣民眾手中「台灣加油」圖樣標語的粗暴卑劣手段；聲明指該暴力行徑，非但毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神，更悖離法治與侵害言論自由。台駐法代表處表示，正協助暴力受害者報案，強調沒有明文規定禁止印有「台灣」字樣的物品，強調仍正與國際奧委會和巴黎奧委會針對這件事進行溝通，希望之後在執行上能避免誤會。