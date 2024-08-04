國務院促消費 倡培育小吃產業集群

《意見》提及的促消費範疇包括餐飲住宿、家政服務、養老託育、文化娛樂、旅遊、體育、教育和培訓、居住服務、數字、綠色、健康等方面。首要提升餐飲服務品質，培育名菜、名小吃、名廚、名店；鼓勵地方傳承發揚傳統烹飪技藝和餐飲文化，培育特色小吃產業集群，打造「美食名鎮」、「美食名村」；支持地方開展特色餐飲促消費活動。

2023年山東淄博因燒烤火爆「出圈」帶動當地旅遊熱潮，2024年甘肅天水的麻辣燙熱潮也出現類似情形，不過熱度逐漸退卻，外界關注地方特色餐飲如何維持長久吸引力。

提升教培服務 研增免簽國家

《意見》在「教育和培訓消費」範疇，要求推動社會培訓機構面向公眾需求提高服務質量，引起網民對教培政策鬆綁的猜測。《意見》還要求提升網絡遊戲質量，加快無人零售店等新業態佈局，支持電子競技等發展。同時，鼓勵低空飛行等新業態發展，支持「音樂+旅遊」等融合業態發展，研究擴大免簽國家範圍。

（解讀三中）