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《決定》：宅基地使用權 建自願退出辦法

【明報專訊】《決定》在「健全推進新型城鎮化體制機制」提到，要加快農業轉移人口市民化。同時，保障進城落戶農民合法土地權益，依法維護進城落戶農民的土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權，建立自願有償退出的辦法。

當局推動「自願有償退出」，旨在盤活農村土地，緩解用地緊張。但土地是農民的命脈，進城後是否放棄土地承包權、宅基地使用權等，一直備受關注。農業農村部黨組書記韓俊上月強調，宅基地使用權退出政策一定要穩慎，「要給農民留個後路」。因此《決定》也提出，允許農戶通過出租、入股、合作等方式盤活利用合法擁有的住房；有序推進農村集體經營性建設用地入市改革，健全土地增值收益分配機制。

城鎮化率增1百分點

消費需求增逾2000億元

中國政府把新型城鎮化視為挖掘內需潛力和發展動能的重要手段。當農民進城轉為市民後，消費需求將得到釋放。根據測算，城鎮化率每增長1個百分點，每年可以新增2000多億元（人民幣，下同）的消費需求，可以拉動1萬億元規模的新增投資需求。

國務院7月30日發布的《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》提出，5年計劃完結時，常住人口城鎮化率提升至接近70%。按2023年的66.16%城鎮化率計算，也就是增加了7680多億消費需求、3.84萬億新增投資。

（解讀三中）

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