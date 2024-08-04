土地管理思路改 優勢區擴發展空間 專家：西部開發無人去 京滬深料增建設用地指標

《決定》有關城鄉發展的「優化土地管理」部分備受關注，當中提及，健全與「宏觀政策和區域發展」高效銜接的土地管理制度，優先保障主導產業、重大項目合理用地，使優勢地區有更大發展空間；建立新增城鎮建設用地指標配置同常住人口增加協調機制；探索國家集中墾造耕地定向用於特定項目和地區落實佔補平衡機制；優化城市工商業土地利用，加快發展建設用地二級市場，推動土地混合開發利用、用途合理轉換，盤活存量土地和低效用地；開展各類產業園區用地專項治理；制定工商業用地使用權延期和到期後續期政策。

北京交通大學中國城鎮化研究中心前主任趙堅對本報表示，這次《決定》在土地管理制度方面，出現「使優勢地區有更大發展空間」這種具體說法，是中央文件首次提出。

用地指標調控社會經濟發展

趙堅說，以往國家為了鼓勵西部地區發展，在土地管理上有一種政策，就是給西部土地指標更多，「他（落後地區）土地指標更多了以後，他就搞了很多開發區，蓋了很多房子，結果那些開發區都是空置的，房子也沒人去住」。趙堅認為，當前一些地方超前建設後出問題，和土地管理政策有關係；在東部地區十分寶貴的建設用地指標，在西部落後地區沒有得到很好利用，「所以這次提出要優化土地管理」。

中國的土地實行社會主義公有制，政府將土地分為農用地、建設用地和未利用地進行管理，既為了合理利用，也要保護耕地。譬如農業用地轉變工業用地，必須有國家的建設指標。而國家編制土地中長期利用總體規劃，控制建設用地總量，分配用地指標，重點是調控社會經濟的可持續發展。

劉國中：人多地少 土地利用效率需提高

《人民日報》8月1日刊登國務院副總理劉國中的三中全會精神文章〈完善城鄉融合發展體制機制〉，強調土地是發展的重要資源，人多地少是中國的基本國情；完善城鄉融合發展體制機制，必須毫不動搖堅持最嚴格的耕地保護制度和節約集約用地制度，優化土地利用結構，提高土地利用效率。

《決定》提出，優先保障主導產業、重大項目合理用地，使優勢地區有更大發展空間。趙堅稱，雖然具體怎麼實施暫時不清楚，但是《決定》這個思路很明確，就是優勢地區有更大的發展空間，比如說，北京、上海、深圳本來沒有土地指標，「他現在如果是優化土地管理，就給你建設用地的指標，你就可以搞建設」。他說，也就是國家意識到，以往很多指標給了那些沒有發展、沒有優勢的地方，未能發揮作用。

新增用地指標與人口增長掛鈎

過去幾十年，土地資源一直是地方發展的頭等大事。雖然中國人口持續向城市群、都市圈集聚，但國家為了「均衡發展」，在土地資源配置上卻長期控制人口密集的大城市用地、增加中小城市用地。包括以往基於「西部大開發」戰略，全國新增建設用地指標，一直向西部地區傾斜。

這次《決定》明確，「建立新增城鎮建設用地指標配置同常住人口增加協調機制」，趙堅認為，這實際上是過去區域發展一個比較大的問題（都市圈人口規模大、建設用地卻少），可能意識到要有些改變。「就是說，你有發展的空間的地方，有發展機會的可能性的地方，我不能夠用土地來限制你。」而以前要平衡區域發展落差，以為給了土地就能發展，產業就可以在那建，「但是你那兒（西部）吸引不了人。」

推三大優勢區域發揮動力源作用

近年經濟增長放緩，中央多次強調「經濟大省挑大樑」。《決定》在區域發展方面也明確指出，要推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區等地區更好發揮高質量發展「動力源」作用。趙堅稱，中國的大都市圈是經濟發展的引擎，中國發展服務業、發展高科技，主要是在人口高度密集的地區。

大灣區香港「被邊緣」

大環境差 粵需顧及自己發展

至於《決定》要求完善區域一體化發展機制，構建跨行政區合作發展新機制，深化東中西部產業協作。趙堅指「跨行政區合作發展新機制」是新提出的，現在政策是「對口支援」，新機制值得期待。

外界有意見認為，粵港澳大灣區發展現狀變成廣東內部幾個大城市「內循環」起來，香港有點被邊緣化的跡象。趙堅表示，目前國際的大環境不好，國內經濟狀况不太好，特別是粵港澳地區原來都是外向型經濟，整個的外部環境不好的話，廣東自己當然會受影響，需要顧及自己發展。而香港發展的最大問題在於人才流失，二來是政治環境的問題，不能吸引外資。

趙堅認為，國家有意願發展好大灣區，讓香港更好融入，因此《決定》也提到要「深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接」。

明報記者

（解讀三中）

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