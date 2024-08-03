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北京聞風：中央加碼穩增長 政策避免大放水 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】針對中國經濟面臨的下行壓力，中央近期頻頻推出改革舉措，加碼穩增長政策信號強烈。

本周，中共中央政治局召開會議，強調當前內地改革發展穩定任務很重，提出加強逆周期調節、提振消費、支持「瞪羚企業」和「獨角獸企業」發展等要求。國務院也先後發布涉新型城鎮化、基本醫療保險方面的重磅文件，以釋放內需潛力。另外，中央多個部委密集發聲，公布多項穩增長的具體改革措施。

近期陸續公布的政策措施，顯示出中央對當前經濟形勢的理解，及解決經濟發展問題的思路。

中央一方面研判當前內地經濟延續回升向好態勢，但又面臨外部環境不佳、內部有效需求不足等問題。近來出台的多項政策都劍指提高有效需求。

今年上半年，內地GDP按年增長5%，與年初制定的全年經濟增速「5%左右」目標基本持平。但二季度增速回落，PMI已連續3個月位於榮枯線下，需求不足問題明顯。

針對經濟發展現狀，中央政治局會議明確，宏觀政策要持續用力、更加給力。近日，發改委、財政部聯合發文，表示將安排約3000億元（人民幣，下同）超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新（「兩新」），並計劃在8月底前，把3000億元左右資金全部下達。

分析人士認為，財政政策的進一步發力，對擴大需求、拉動投資和消費將起到正向作用。同時，加快城鎮化和加強基本醫療保障，也有利於提高民眾消費意願。

保連續穩定 未推大量刺激政策

另一方面，從當前政策投放的力度來看，中央並未因為社會上小部分呼籲加大「放水」力度的聲音而出台大規模刺激政策，基本保持了政策的連續性和穩定性。

比如，早在今年3月，國務院便已發文部署「兩新」工作。日前公布的相關措施除了明確優化設備更新項目支持方式外，還擴大了支持範圍、降低了申報門檻、簡化申報審批流程，被認為是結合實際對前期工作進行動態調整。

千億國債不屬「大放水」

學者：中央冀救實體經濟

而在資金總量方面，千億級別的資金規模已是不小，但與部分市場人士呼籲的「大放水」不在一個量級上。有經濟學者表示，當前內地仍處於結構性改革的調整期，中央希望投放的資金能切實落到實體經濟、給到實處。「中央需要考慮出台的政策救的究竟是誰。」

政治局釋信號 或續政策加碼

同時，不利影響和不確定性增多的外部環境，也要求中央保留足夠的政策儲備。政治局會議提出「及早儲備並適時推出一批增量政策舉措」。學者表示，這是中央在釋放政策預期，但不一定是貨幣政策放水，有可能會加大財政政策力度，也可能出台其他能提高邊際消費傾向的政策。

文：鍾鳴九

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