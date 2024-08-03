明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

指宏觀經濟政策保守刺激小 央行專家籲改「輕消費」理念

【明報專訊】內地經濟學家、央行貨幣政策委員黃益平（圖）近日在一場公開演說中直言，政府的宏觀經濟政策過於保守，呼籲政府改變「重投資、輕消費」的政策理念，採取支持消費增長的財政手段，包括讓農民工在城市落戶、直接給老百姓派錢。

不應圖穩定保存政策空間

據「北大國發院」公眾號周四（1日）刊出的演說全文，黃益平提到，傳統政策思維是政策空間要留有餘地，「為國家管好錢袋子」，目前央行和財政部都很重視「保存政策空間」，以備未來不時之需。但因保存政策空間而影響達成宏觀經濟穩定的目的，可能有點本末倒置。

他稱，中國經濟已進入新階段，消費、出口、投資等總需求不再強勁，這實際上對宏觀經濟政策提出新挑戰，包括政策刺激力度偏小，地方政府對宏觀經濟調控的放大作用減弱，價格疲軟存在低通脹的風險，以及家庭和企業面臨資產負債表衰退的風險。

兩因素掣肘 地方缺席宏調

無幫忙擴張 渲染「過緊日子」

「中國政府宏觀政策都是以雷厲風行、立竿見影著稱，刺激力度偏小，看起來多少有點奇怪。」他認為，其中一個原因，是過去中央出政策、地方出行動，中央、地方齊心協力調控經濟，效果非常好。但近年其中一個重要變化，就是地方政府因財政能力匱乏和市場紀律約束，無法再對宏觀經濟政策的發揮放大作用，開始缺席宏觀經濟調控。黃解釋，這兩年地方政府不但沒有幫忙擴張，實際上做了很多緊縮的事情，例如「查稅30年」、渲染「過緊日子」。

倡CPI增3%為剛性目標

對於短期的政策，他建議，應提高追求溫和通膨的重要性，建議將CPI成長2%至3%明確為剛性政策目標。加大宏觀經濟政策的力度，盡快落實已經安排好的財政開支，改變「重投資、輕消費」的政策理念，包括直接給老百姓派錢等。

另外，國務院日前發布「深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃」，要在5年內使常住人口城市化率提升至近70%。「第一財經」估計城市化率每提高一個百分點，可新增2000多億元人民幣消費需求，有擴大內需消費、拉動經濟成長效果。

上 / 下一篇新聞