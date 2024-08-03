指宏觀經濟政策保守刺激小 央行專家籲改「輕消費」理念

不應圖穩定保存政策空間

據「北大國發院」公眾號周四（1日）刊出的演說全文，黃益平提到，傳統政策思維是政策空間要留有餘地，「為國家管好錢袋子」，目前央行和財政部都很重視「保存政策空間」，以備未來不時之需。但因保存政策空間而影響達成宏觀經濟穩定的目的，可能有點本末倒置。

他稱，中國經濟已進入新階段，消費、出口、投資等總需求不再強勁，這實際上對宏觀經濟政策提出新挑戰，包括政策刺激力度偏小，地方政府對宏觀經濟調控的放大作用減弱，價格疲軟存在低通脹的風險，以及家庭和企業面臨資產負債表衰退的風險。

兩因素掣肘 地方缺席宏調

無幫忙擴張 渲染「過緊日子」

「中國政府宏觀政策都是以雷厲風行、立竿見影著稱，刺激力度偏小，看起來多少有點奇怪。」他認為，其中一個原因，是過去中央出政策、地方出行動，中央、地方齊心協力調控經濟，效果非常好。但近年其中一個重要變化，就是地方政府因財政能力匱乏和市場紀律約束，無法再對宏觀經濟政策的發揮放大作用，開始缺席宏觀經濟調控。黃解釋，這兩年地方政府不但沒有幫忙擴張，實際上做了很多緊縮的事情，例如「查稅30年」、渲染「過緊日子」。

倡CPI增3%為剛性目標

對於短期的政策，他建議，應提高追求溫和通膨的重要性，建議將CPI成長2%至3%明確為剛性政策目標。加大宏觀經濟政策的力度，盡快落實已經安排好的財政開支，改變「重投資、輕消費」的政策理念，包括直接給老百姓派錢等。

另外，國務院日前發布「深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃」，要在5年內使常住人口城市化率提升至近70%。「第一財經」估計城市化率每提高一個百分點，可新增2000多億元人民幣消費需求，有擴大內需消費、拉動經濟成長效果。