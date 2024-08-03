為通過拉動內需促進經濟復蘇，中央去年底提出推動「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）工作，政府部門制定措施及方案，谷居民進行消費品以舊換新。國家發改委、財政部7月25日印發措施，安排超長期特別國債1500億元用於支持地方自主實施消費品以舊換新。補貼標準由（4月26日宣布的）購買新能源乘用車補1萬元、購買燃油乘用車補7000元，分別提高至2萬元和1.5萬元。

商務部市場運行和消費促進司長徐興鋒昨在國新辦記者會介紹，截至當天上午9時，商務部收到汽車報廢更新補貼的申請量超過45萬份，呈現快速增長趨勢。上半年，汽車報廢回收量按年增長27.6%，其中5月按年增55%，6月按年增72%，上半年新能源乘用車的零售量按年增33.1%。家電和家裝廚衛方面的換新亦有增長。

6月報廢回收量升72%

徐興鋒又說，商務部聯手相關部門盡快印發進一步做好汽車、家電以舊換新工作通知，出台家裝廚衛「煥新」的工作指引，電動單車以舊換新實施方案等。汽車以舊換新政策還要溯及過往，「過去享受一萬元補貼的、已經享受到的也要按照兩萬元的標準補齊，不能讓早消費的消費者吃虧」。

商務部3月印發《推動消費品以舊換新行動方案》，提出力爭到2025年報廢汽車回收量較2023年增長50%，廢舊家電回收量較2023年增長15%；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加一倍。徐興鋒表示，調研顯示「八成以上消費者知道以舊換新政策，七成以上消費者願意積極參與到政策中來」。

督查先漲後降價售偽劣產品

徐興鋒提到，關於以舊換新，也有很多民眾擔心虛假宣傳、企業先漲價後降價，以及有沒有違規套取補貼，借機銷售偽劣產品等情况。商務部下一步將盡快組織消費品以舊換新的綜合督查，對各地方開展工作情况進行指導，讓財政資金真正發揮作用。「我們將暢通投訴渠道，依法嚴查這些不良現象，營造良好的市場環境。」

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