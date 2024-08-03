明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

汽車以舊換新 商務部：收45萬補貼申請 稱不能早消費早吃虧 舊申請按新標準補足

【明報專訊】中國商務部負責人昨在國新辦記者會披露消費品「以舊換新」政策實施成效，98天收到汽車報廢更新補貼的申請量超過45萬份，呈快速增長趨勢；強調汽車以舊換新政策要溯及過往，過去按舊政策享受一萬元（人民幣，下同）補貼的，也要按照兩萬元的新標準補齊，「不能讓早消費的吃虧」。不過，經歷一段時間「內捲式」銷售競爭，內地新能源車下半年需求有放緩之跡（見另稿）。

為通過拉動內需促進經濟復蘇，中央去年底提出推動「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）工作，政府部門制定措施及方案，谷居民進行消費品以舊換新。國家發改委、財政部7月25日印發措施，安排超長期特別國債1500億元用於支持地方自主實施消費品以舊換新。補貼標準由（4月26日宣布的）購買新能源乘用車補1萬元、購買燃油乘用車補7000元，分別提高至2萬元和1.5萬元。

商務部市場運行和消費促進司長徐興鋒昨在國新辦記者會介紹，截至當天上午9時，商務部收到汽車報廢更新補貼的申請量超過45萬份，呈現快速增長趨勢。上半年，汽車報廢回收量按年增長27.6%，其中5月按年增55%，6月按年增72%，上半年新能源乘用車的零售量按年增33.1%。家電和家裝廚衛方面的換新亦有增長。

6月報廢回收量升72%

徐興鋒又說，商務部聯手相關部門盡快印發進一步做好汽車、家電以舊換新工作通知，出台家裝廚衛「煥新」的工作指引，電動單車以舊換新實施方案等。汽車以舊換新政策還要溯及過往，「過去享受一萬元補貼的、已經享受到的也要按照兩萬元的標準補齊，不能讓早消費的消費者吃虧」。

商務部3月印發《推動消費品以舊換新行動方案》，提出力爭到2025年報廢汽車回收量較2023年增長50%，廢舊家電回收量較2023年增長15%；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加一倍。徐興鋒表示，調研顯示「八成以上消費者知道以舊換新政策，七成以上消費者願意積極參與到政策中來」。

督查先漲後降價售偽劣產品

徐興鋒提到，關於以舊換新，也有很多民眾擔心虛假宣傳、企業先漲價後降價，以及有沒有違規套取補貼，借機銷售偽劣產品等情况。商務部下一步將盡快組織消費品以舊換新的綜合督查，對各地方開展工作情况進行指導，讓財政資金真正發揮作用。「我們將暢通投訴渠道，依法嚴查這些不良現象，營造良好的市場環境。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕商務部 新能源車 兩新 以舊換新

上 / 下一篇新聞