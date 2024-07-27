完善大統戰格局 提爭取港澳台人心 石泰峰宣講精神 壯大愛國愛港愛澳力量 推進反「獨」促統

「統一戰線」是中共在革命年代取得勝利的「三大法寶」（統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設）之一。《決定》在第八部分「健全全過程人民民主制度體系」中專闢一節講述完善大統戰工作格局，強調要完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用的政策舉措。

《決定》對中國新型政黨制度、黨外人士、民族團結、宗教中國化、黨外知識分子和新的社會階層人士、政商關係、港澳台和僑務等各方面統戰都有明確工作要求。當中透露，要制定《民族團結進步促進法》，健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，增強中華民族凝聚力；全面構建親清政商關係，健全促進非公有制經濟健康發展、非公有制經濟人士健康成長（「兩個健康」）工作機制。

鞏固公有制 引導非公有制發展

學習貫徹三中全會精神中央宣講團7月31日在統戰系統宣講，中央宣講團成員石泰峰作報告時表示，要引導統戰成員自覺做進一步全面深化改革、推進中國式現代化的堅定擁護者、踐行者、推動者。石泰峰7月22日向黨外人士通報三中全會精神時也表示，希望各民主黨派、工商聯、無黨派人士堅持和落實「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，及毫不動搖鼓勵、‌支持、‌引導非公有制經濟發展），支持引導民營企業完善治理結構和管理制度，引導民營企業家弘揚企業家精神，履行社會責任。

「大統戰」是中共十八大之後，中共中央總書記習近平因應時局變化而提出的概念，希望促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係及海內外同胞關係和諧，促進海內外中華兒女團結奮鬥。在黨建讀物出版社、學習出版社近期出版的《黨的二十屆三中全會〈決定〉學習輔導百問》中，石泰峰撰文談及，完善大統戰工作格局，是進一步全面深化改革、為推進中國式現代化凝心聚力的重要舉措。

在題為〈完善大統戰工作格局〉一文中，石泰峰表示，統一戰線歷來為黨和國家的中心任務服務，始終是黨的事業取得勝利重要法寶。當前，國家社會結構、階層關係、思想觀念、利益格局等發生深刻變化，特別是世界正經歷百年未有之大變局，統一戰線面臨的時和勢、肩負的使命和任務發生了某些重大變化，為推進中國式現代化凝心聚力的任務更加艱巨繁重，更加需要發揮統一戰線強大法寶作用。

據《中共統一戰線工作條例》規定，中共的統戰對象包括非公有制經濟人士，香港同胞、澳門同胞，台灣同胞及其在大陸的親屬等12類黨外人士。

近年來，民營經濟在地方當局的各種執法中屢遭打壓，在輿論上也常受圍攻。石泰峰表示，要健全促進「兩個健康」工作機制。

「兩個健康」是重大政治問題

在文中，石泰峰表示，促進「兩個健康」是重大經濟同惠，也是重大政治問題。要堅持和完善社會主義基本經濟制度，不斷完善落實「兩個毫不動搖」體制機制，制定出台《民營經濟促進法》，落實促進民營經濟發展壯大的相關政策措施，從制度和法律上把對國企、民企平等對待的要求落下來。

加強民營經濟人士「思想政治引領」

對於非公有制經濟人士的統戰工作，石泰峰稱，要深入開展理想信念教育和社會主義核心價值觀教育，不斷完善加強民營經濟人士「思想政治引領」的工作機制，完善綜合評價體系，更好促進民營經濟人士健康成長；要建立健全政企溝通協商制度，引導規範民營經濟人士政治參與行為；要深化行業協會商會改革，推動統戰工作向商會組織有效覆蓋。

冀國內外更廣泛支持「一國兩制」

港澳台歷來是中共統戰的重要板塊，特別是在香港近年發生多場社會運動，兩岸關係逐漸惡化的背景下，中共對此的統戰論述備受矚目。

石泰峰表示，港澳台和僑務工作的重點是爭取人心。要堅持和完善「一國兩制」制度體系，堅定貫徹「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，發展壯大愛國愛港愛澳力量，形成更廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線。

對於台灣，石泰峰表示，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定支持島內愛國統一力量，持續推進反「獨」促統，堅定不移推進祖國統一大業。

培養黨外隊伍 做好網絡統戰

當局除了對統戰系統要求加強組織領導，以「釘釘子精神」抓好各項改革任務落實外，在《學習輔導百問》的問答中提及，健全黨外代表人士隊伍建設制度，努力培養造就一支與中共同心同德、高素質的黨外代表人士隊伍；因應網絡紛繁複雜的局面，亦希望做好網絡統戰工作，構建網上網下同心圓。

明報記者

（解讀三中）