駐京周記：南北商場找不同

深多一家大小 京成青年世界

離福田口岸近，所以商場裏很多都是拖家帶口來逛街吃飯的港人，兩名家長帶了三四個小童甚至雙方父母快十口人一起前來的情景比比皆是。沒能提前預約餐廳的記者和朋友只得排隊吃飯，取號時，前面有20桌人在等，等了近一個半小時，才終於吃上一口熱飯。早聽說假期的深圳被港人包圍，這次終得親身體會一番。

但其實不止周末假日，也不止福田。哪怕工作日，深圳商場裏的人也並不算少。北京商場在愈來愈同質化的佈局面前，愈來愈像一個大型食堂，而深圳的商場，除了吃飯之外，還更像一個大型親子遊樂園。遊戲機、夾公仔機都被佔滿，到處都是扯着氫氣球蹦蹦跳跳的孩子。餐廳前擺滿了桌椅，露天的桌椅還會安置陽傘。孩子在一旁玩耍，家長就坐在一起聊天。

而北京商場更像是年輕人的世界，結伴的朋友或戀人看個電影，試試衣服，逛累了再隨便找家連鎖餐廳吃個飯，不算好吃，但至少也不會踩雷。而帶着孩子領着長者的夫妻，多數不會選擇商場內吃飯，隨便進一家路邊的小餐廳，性價比都更高一些。

港炎夏凍人 京冷氣不足

除了客群不同，深圳商場和北京商場裏最大的區別竟然在冷氣上。今年北京商場的冷氣不足十分為人詬病，小紅書上還有網民專門列了冷氣商場「黑名單」，新開業的超級合生匯竟然排在第一位，被網民稱為「免費桑拿房」。今年3月開始施行的《北京市建築綠色發展條例》也規定了「所有公共建築內的單位，夏季室內空調溫度設置不得低於26攝氏度，冬季室內空調溫度設置不得高於20攝氏度」。於是北京的商場不再是原本記憶中的「避暑勝地」。

記得記者第一次走進香港商場時，曾冷到發抖，坐在咖啡廳都要再加一件薄外套。深圳和廣州的商場雖然沒香港那麼「凍人」，但和北京相比也涼爽許多。所以記者每次返港，無論室外溫度多熱，一定都會再帶一件外套，以免自己在香港30多度的天氣「凍到感冒」。

駐京記者 王佩凡