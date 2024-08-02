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「激發新生榮譽感」 空軍運20接機師學員

【明報專訊】內地年輕人報考空軍機師熱情高漲，空軍招飛局（招收飛行學員工作局）昨指出，2024年空軍招飛對象進一步聚焦拔尖生源，昨起連續兩天使用多架「運20」軍用運輸機運送新學員到空軍航空大學報到，以激發他們的榮譽感與自豪感。

據新華社報道，據空軍招飛局有關負責人表示，2024年全國適齡青年報考空軍機師熱情更高漲，取錄飛行學員覆蓋全國31個省份，生源分佈更趨均衡，學員綜合質素持續提升。

其中，青少年航校畢業生高考成績大幅提升；隨着招飛選拔更科學、精準，取錄學員符合殲擊機身體標準的學員佔比保持高位，飛行潛質評估96%達到優良水平，基礎體質和運動能力顯著提高。

生源覆蓋31省 全國設6登機點

為充分激發新取錄飛行學員榮譽感與自豪感，空軍在八一建軍節期間，使用多架運20，從瀋陽、石家莊、濟南、南京、長沙和成都6個登機點，集中運送新錄取飛行學員到空軍航空大學報到。

另據國防部網消息，國防部前日在人民大會堂舉行招待會，慶祝解放軍建軍97周年。

防長：時刻準備粉碎分裂行徑

國防部長董軍致辭時表示，全軍官兵要鑄牢絕對忠誠，聚焦備戰打贏精武強能，鞏固提高「一體化國家戰略體系和能力」，堅決打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰；時刻聽從黨和人民召喚，時刻準備有效捍衛國家利益、遏止和粉碎一切分裂行徑。

國務院、中央軍委昨公布將於9月1日起實施的《退役軍人安置條例》，旨在規範退役軍人安置工作，包括確定安置待遇，規範移交接收程序，鼓勵就業創業等。

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