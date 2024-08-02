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粵立法吸港青融入 准灣區考公僕進國企

【明報專訊】廣東省人大常委會前日通過新例，推進港澳青年到粵港澳大灣區內地九市（下稱「九市」）就業、創業，包括允許港澳青年報考九市公務員，應聘國企職位，推動專業人才跨境執業，可享與當地居民同等教育、醫療、養老等社會福利，亦可申請住內地公屋。

名為《促進港澳青年在粵港澳大灣區內地九市就業創業條例》（下稱《條例》）將於9月1日起實施。新華社報道，這是廣東首次以立法形式，全面鼓勵拓展港澳青年就業創業空間，支持港澳青年更好融入國家發展大局。《條例》所指港澳青年為45歲以下、具有中國國籍的港澳居民，九市是指廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶。

《條例》要求政府規劃建設創業基地、提供配套資源，簡化申請手續，令港澳青年享受就業補貼、創業資助等扶持政策及稅收優惠，提供創業培訓。為港澳青年提供技能培訓，組織到大灣區實習，提升在九市的職業能力。《條例》亦要求內地與港澳加強政府間合作交流。

須45歲以下 可申住房租房補貼

《條例》加強港澳青年在內地的生活保障，規定僱主和港澳青年依法參加社會保險，可繳存、提取住房公積金，申請住房公積金貸款。在九市就業創業的港澳青年，可按規定購買商品住房或配售型保障住房，申請人才住房、保障租賃住房、公共租賃住房或租房補貼。

教育方面，《條例》提出，在九市就業創業的港澳青年的子女可享當地義務教育，當局應支持引進港澳高校，發展港澳子弟學校和港澳子弟班；推動在九市和港澳設置跨境通辦設備和實體窗口，加強相關政務數據跨部門共享，港澳青年可憑出入境證件、居住證、社會保障卡在網上辦理公共服務；推動擴大在重點領域的職業資格認可範圍，實現一次評價可同時獲兩地職業技能認證；當局要為港澳青年免費提供就業政策法規諮詢、辦理就業登記和失業登記、創業指導、補貼申領等服務。

《條例》亦支持九市國有企業、事業單位等用人單位公開招聘港澳青年；支持港澳青年報名參加農村義教、醫療服務，以及幫扶鄉村振興等服務項目；支持招收港澳青年博士後研究人員。

內地考公競爭激 數十人爭一公職

廣東面向港澳青年招收公務員引起內地網民熱議。內地《公務員錄用規定》要求報考公務員者年齡需介乎18至35歲，內地青年「考公」競爭激烈，平均一個公職有數十人爭搶。

廣東人大昨還通過《九市進口港澳藥品醫療器械管理條例》，12月1日起實施。

相關字詞﹕公務員 大灣區

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