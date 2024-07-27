23省GDP未達標 中央指下半年任務重

內蒙古6.2%冠全國

在31個省份中，內蒙古上半年增速為6.2%，位列全國第一；重慶、西藏以6.1%的增速並列第二；江蘇、湖北、山東、甘肅等13個省份增速在5.1%至5.8%之間，高於全國增速；河北、遼寧增速與全國總體增速持平。其餘13個省份均低於全國平均。

與年初訂立的增長目標比較，僅內蒙古、重慶、江蘇、山東、浙江、福建、北京、天津8個省份的增速高於年初目標，其餘省份均低於目標。其中，海南、西藏目標訂在「8%左右」，上半年的實際增速分別為3.1%、6.1%。青海、黑龍江均低於目標4個百分點，山西低於年初目標3.1個百分點。

地產拖累 消費疲軟

粵增速跌至3.9%

已連續35年穩坐中國經濟第一的廣東省，增速明顯放緩，上半年僅增長3.9%，較一季度回落0.5個百分點。也不及本省年初制訂的目標（5%）。反觀另一經濟強省江蘇，上半年5.8%的增速，超過年度目標0.8個百分點。

廣東主要受房地產拖累，在出口、消費、投資「三駕馬車」中僅出口表現較好，投資、消費相對疲軟。投資由一季度的增長4.0%，轉為上半年跌1.5%，其中房地產開發投資跌幅擴大3.6個百分點至下降16.8%，工業投資增速放緩8個百分點至增長15.5%，基礎設施投資放緩8.7個百分點至微增0.1%。同時，社會消費品零售總額增速也由一季度的3.8%放緩至1.2%，低於全國平均的3.7%。

稱雨災影響基數高

粵當局：兩年平均增速平穩

廣東省統計局長楊新洪此前解釋，第二季度經濟增速回落，有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素影響，也有去年同期較高基數的因素。強調從「兩年平均增速」看，經濟總體平穩。

京滬消費總額負增長

另一方面，在31個省份中，北京、上海、天津、海南、青海上半年出現了社會消費品零售總額負增長的現象，降幅分別為0.3%、2.3%、2.1%、6.2%、4.3%。

今年消費增長整體不樂觀，國家統計局數據顯示，上半年增速由去年同期的8.2%降至3.7%。

國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群表示，需求收縮問題今年依舊存在，且發展態勢加快。下半年能否盡快扭轉市場引導的需求收縮，對實現全年經濟增長預期目標至關重要。

專家談振內需：讓中收入群體「敢消費」

中國（深圳）綜合開發研究院企業與市場研究中心副主任鄭天騁分析，內需不足是阻礙經濟發展的一大因素。應加大以提升內需為目的的經濟政策，在需求端給予更多經濟成長動能，同時加快恢復市場預期，讓中等收入群體「敢於消費」。

全國各地發展狀况，早已引起中央重視。周二（7月30日）召開的中共中央政治局會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛；下半年改革發展穩定任務很重，要堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。會議部署下半年經濟工作時，強調經濟政策的着力點要更多轉向「惠民生、促消費」，並提及「要繼續發揮好經濟大省挑大樑作用」。

明報記者