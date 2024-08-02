發改委促擴內需 谷汽車家電消費

其中，發改委提到積極擴大內需，把促消費放在更突出位置，促進汽車、家電等大宗商品消費，推動教育、養老、育幼、家政等服務消費提質擴容，支持文體旅遊高質量發展，不斷改善人員往來便利措施。

中共中央政治局7月30日會議提出，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的着力點要更多轉向惠民生、促消費，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手，支持文旅、養老、育幼、家政等消費。

研究員：

服務消費表現佳 料復蘇主力

《證券日報》引述星圖金融研究院高級研究員付一夫表示，在近期經濟復蘇進程中，生產端恢復進度明顯快於需求端，主要原因在於居民消費偏弱。擴大內需作為國內大循環的重要部分，勢在必行。近兩年服務類消費表現亮眼，成為支撐消費市場復蘇的重要力量，同時也能反映出居民在服務類消費方面熱情較高。

促吸外資 穩地產就業

袁達也提及，要推動標誌改革舉措加快落地、加力提效實施好宏觀政策、加快建設現代化產業體系、穩妥有序化解重點領域風險、加大保障和改善民生力度。其中包括更大力度吸引和利用外資，促進實體經濟和數字經濟深度融合，落實促進房地產市場平穩健康發展的新政策，抓好高校畢業生等重點群體就業工作等。