振民企信心護產權 發改委推民營經濟促進法

國家發改委中共二十屆三中全會後，前《環球時報》總編輯胡錫進撰文〈「決定」取消「公有制為主體」的表述，是歷史性變化〉，稱三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》中，沒有「公有制為主體」的表述，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等。

重申「兩個毫不動搖」 促進各種所有制平等發展

由於被指錯誤解讀中央會議精神，胡錫進的新浪微博、微信公眾號自7月27日「禁言」至今。

在昨日記者會上，趙辰昕被問及經濟體制改革的問題，他說要以改革充分激發各類所有制企業活力，以實際行動落實「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）。

在國企改革方面，將推動國有經濟更多投向保障國家安全、支持科技進步、關係國計民生、提供公共服務等重大領域；對於民營經濟，將制定《民營經濟促進法》保護民營企業產權和企業家權益，完善民營企業參與國家重大戰略的體制機制，解決經營主體在市場准入、要素獲取、公平執法等方面面臨的一些急難愁盼問題。

「通過這些舉措，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。」趙辰昕指出，「我們還將推動出台完善市場准入制度的意見，發布新版市場准入負面清單，同時推出一批放寬市場准入特別措施」。

撐民企牽頭國家重大技術攻關

針對如何「進一步提振民營經濟發展的信心」的問題，國家發改委副秘書長袁達表示，下一步，發改委將支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務，向民營企業進一步開放國家重大科技基礎設施；完善民營企業融資支持政策，健全民營中小企業增信（增強信用度）制度，加快破解融資難、融資貴問題。

趙辰昕強調，將規範實施政府和社會資本合作新機制，不斷優化投資環境，讓民間資本敢投、願投、能投；持續向民間資本推介優質項目，推進基礎設施競爭領域向經營主體公平開放，支持社會資本加大對設備更新等投資力度，持續拓寬投資空間，讓民間投資「有得選」，也能「投得好」。

中新社引述發改委宏觀經濟研究院經濟所副所長吳薩表示，《民營經濟促進法》意義重大，這是中國首次制定專門促進民營經濟發展的法律，把更好營造市場化、法治化、國際化一流營商環境提升到了法律的高度。

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