得獎照疑AI製 蜀攝影賽惹議 主辦方：作者未補交原始素材遭DQ

「大眾網」報道，根據四川省攝影家協會官方微信公眾號發布的《四川省攝影家協會網季賽「尋覓綠色」獲獎、入圍作品》顯示，季賽「尋覓綠色」自2024年4月23日徵稿以來，至6月30日截稿，受到廣大攝影家的踴躍參與，賽事共計收到5000餘件攝影作品。經專家評審，本次季賽共評選出獲獎作品76名，其中一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名、優秀獎10名、入圍獎60名。

有參賽者稱山水作「畫面太工整」

不過在評獎公布後，多名網民指出，獲獎名單中三等獎獲獎作品「層巒疊嶂」疑似為AI合成。受到爭議的獲獎作品「層巒疊嶂」，排在三等獎第三張。網民「阿本」表示，三等獎第三張「一眼AI」。網民「茍老師影音工作室」表示，「層巒疊嶂」明顯是AI生成的，居然可以得三等獎。網民「青蘋果」也認為，「層巒疊嶂」很大程度是AI片，希望甄別。

目前該帖文已關閉評論功能，此前的評論也不可見。一名不願具名的參賽者表示，「層巒疊嶂」整個畫面太工整了，確實有AI生成的嫌疑。最靠譜的驗證方法就是請作者提供原始圖片。

四川攝影家協會：靠肉眼看不出

「封面新聞」引述中國攝影家協會會員、四川省攝影家協會網季賽部主任李學樸表示，「AI在我們的參賽規則裏面，是明確不被允許的。」李學樸說，「如果是AI（生成），前期評獎時，光靠肉眼是看不出來的。」

主辦方為此已於7月29日聯繫該作者，要求其提供原始素材，但截至周二上午，對方尚未提供。四川省攝影家協會官網貼出最新回應，稱在本次賽事結果發布後，網絡上針對三等獎作品「層巒疊嶂」出現許多爭議。賽事組委會高度重視，經調查研究，現決定取消其入選獲獎資格。

李學樸說，「這個比賽不算大賽，也沒有獎金，一等獎也只有攝影包作為獎勵，所以主要是愛好者參與。我們之前也沒想到會有這個風波。」