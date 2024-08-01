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3部門調整民用無人機出口 禁用於軍事目的

【明報專訊】商務部、海關總署、中央軍委裝備發展部昨日聯合發布公告，宣布優化調整無人機出口管制措施。官方規定，自9月1日起，出口經營者若「明知或應知」民用無人機將用於「大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或軍事目的」，不得出口。

商務部等3部門聯合發布的公告指出，中國將調整紅外成像設備、用於目標指示的激光器等部分無人機重要部件的管制標準，禁止所有未納入管制的民用無人機出口用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或者軍事目的。「對國家安全有重大影響」的公告所列物項出口，由商務部會同有關部門報國務院批准。

「反對個別國家以無人機為由非法制裁」

中新社報道，商務部發言人表示，中國政府2023年7月31日推出了無人機出口管制相關政策。此次調整「體現統籌發展和安全的管制理念」，有利於更好維護中國國家安全和利益、更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。發言人說，中國堅定支持中國企業在民用領域開展無人機國際貿易與合作，反對民用無人機被違規用於非和平目的，「反對個別國家動輒以無人機為由，對中國企業和個人實施非法制裁」。

美推內地香港制裁名單 指涉助伊朗採購

在這個指令發布前一日，美國財政部將幾名位於大陸和香港的個人和實體列入制裁名單，原因是為伊朗彈道飛彈和無人機計劃採購「包括加速計和陀螺儀」等關鍵零件。上月，美國眾議院通過了一項禁止大疆的無人機未來在美國銷售的法案。

中國是世界主要民用無人機製造商之一。路透社今年4月曾報道，中國正在向俄羅斯提供軍民兩用材料和軍工部件，以資助俄羅斯在烏克蘭的戰爭，其中包括無人機和導彈技術、衛星圖像。

相關字詞﹕軍用設施 出口管制 商務部 無人機

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