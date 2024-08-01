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粵前「一哥」李春生受賄囚10年

【明報專訊】湖南省郴州市中級法院昨（7月31日）一審公開宣判廣東省人大常委會原黨組副書記、副主任李春生（圖）受賄一案，對被告人李春生以受賄罪判處有期徒刑10年，並處罰金400萬人民幣；對李春生受賄犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

涉受賄7940萬 自首招供獲減刑

新華社昨報道，經審理查明：2001年下半年至2022年5月，被告人李春生利用擔任河南省新縣縣長、縣委書記，公安部政治部副主任、人事訓練局局長，廣東省副省長、省公安廳廳長，廣東省人大常委會黨組副書記、副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目推進、工程承攬、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合7940萬餘元人民幣，其中部分未實際取得。2022年11月26日，李春生主動到中央紀委國家監委投案。

郴州市中級法院認為，被告人李春生的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑑於李春生部分受賄未遂，主動投案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，具有自首情節；檢舉他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功情節；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳，對其依法可予減輕處罰。法庭遂作出上述判決。

藏閩湘與中石油 4虎同日除黨籍

另據中央紀委國家監委網站昨通報，西藏自治區政府原黨組成員、副主席王勇嚴重違紀違法被開除黨籍和公職；福建省人大常委會原黨組副書記、副主任蘇增添，湖南省政協原黨組副書記、副主席戴道晉，以及中國石油原黨組書記、董事長王宜林嚴重違紀違法，均被開除黨籍。4人涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

相關字詞﹕受賄罪 開除黨籍 反腐 李春生

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