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多景區軍人免費 駐外使館活動闡國防政策

【明報專訊】「八一」建軍節前夕，各駐外使館舉行建軍節招待會，國防武官出席，闡述中國的國防政策和理念。全國多個景區對退役和現役軍人「八一」免票，江西南昌八一起義紀念館更連日迎來大批遊客，日均近萬人前往參觀。

綜合內地媒體報道，當地時間7月30日，中國駐加拿大國防武官李堯在招待會上致辭指出，中國的國防政策和理念一以貫之地體現在以下幾方面：一是崇尚以和為貴；二是尋求共同安全；三是秉持平等尊重；四是注重開放包容；五是捍衛核心利益。

李堯表示，中方歷來尊重各國的合理關切，同樣，中國的核心利益神聖而不可侵犯，「台灣問題是中國核心利益中的核心」。他稱，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一無堅不摧的強大力量，將以及時、堅決、有力的作為遏制「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日。

中國駐菲律賓大使黃溪連7月26日在會上致辭表示，中菲千年友好，不能讓海上分歧定義甚至綁架中菲關係。近期雙方經過密集磋商，就仁愛礁運補達成臨時安排。這一成果來之不易，希望菲方與中方相向而行，珍惜中方善意，共同管控局勢，早日恢復海上安寧。

在內地，全國多個景區對退役和現役軍人「八一」免票。廣東、湖南、雲南等地，省委、省政府也發出建軍節慰問信，向駐地解放軍、武警全體官兵及退役軍人、烈軍屬致以節日慰問。

相關字詞﹕八一建軍節 冒充軍人 中國國防 建軍節

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