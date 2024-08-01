建軍節前夕 習：建設穩固邊海空防 刊文稱加強人民軍隊黨建設 確保槍桿子聽黨指揮

「央視新聞」昨報道，此次集體學習由中央軍委聯合參謀部黃繼忠講解，提出工作建議。習近平在聽取講解和討論後強調，要協調推進邊海空防建設和沿邊沿海地區經濟社會發展，加強基礎設施互聯互通和共建共用，打造「既能有效維護安全又能有力支撐發展」的邊海空防建設格局；要強化科技賦能，加強邊海空防新型手段和條件建設，構建邊海空防立體智能管控體系。

習近平指出，要推動邊海空防建設創新發展，優化邊海防領導管理體制；要做好國家空中交通管理工作，促進低空經濟健康發展；要優化人民防空建設模式，構建現代人民防空體系。他強調，邊海空防涉及軍地多個部門、多個層級，要加強黨中央集中統一領導，加強軍警民聯防指揮和行動協同，形成一盤棋，擰成一股繩；軍隊要積極主動同地方搞好溝通協調。

回信讚揚「強軍精武紅四連」

恰逢建軍節來臨，習近平會上向全體軍人致以節日祝賀。他近日給「強軍精武紅四連」全體官兵回信，讚揚該連賡續紅色血脈，矢志強軍精武，順利實現轉型發展。信中說，你們處在備戰打仗第一線，希望你們緊貼使命任務加強實戰化訓練，努力建設精武強能、敢打必勝的過硬連隊，在新時代新征程上再創佳績、再立新功。

「強軍精武紅四連」前身為31集團軍86師256團2營4連，1927年在鄂豫皖黃麻起義中誕生，先後參加夜襲陽明堡戰鬥、孟良崮戰役、長津湖戰役等戰役戰鬥100多次。2014年7月，習近平到連隊視察，中央軍委此後授予該連這一榮譽稱號。習近平近日在《求是》雜誌發表《實現建軍一百年奮鬥目標，開創國防和軍隊現代化新局面》文章指出，要全面加強人民軍隊黨的建設，確保槍桿子永遠聽黨指揮。

海軍上將政治委員袁華智在昨日出版的《學習時報》頭版刊發署名文章說，要緊緊扭住人才建設這個海軍建設主要矛盾，進一步加大選拔使用優秀年輕幹部力度，形成人盡其才、才盡其用、人才輩出的生動局面。

吳亞男任南部戰區司令

另據《南方日報》報道，廣東省委書記黃坤明昨率團到南部戰區機關開展走訪慰問，並出席2024年廣東省「八一」擁軍慰問座談會。南部戰區司令吳亞男、政治委員王文全等出席會議。上述消息顯示，吳亞男已任南部戰區司令。現年61歲的吳亞男是河北石家莊人，曾長期服役於解放軍陸軍部隊，擔任過中部戰區司令，去年1月調入中央軍委聯合作戰指揮中心任職。此前擔任南部戰區司令的是上將王秀斌。

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