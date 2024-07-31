英最大中國研究所被起訴 要求公開劉鳴煒捐資用途

涉資1.1億港幣 指劉任職統戰組織

「劉氏中國研究所」是英國最大的中國問題研究中心，劉鳴煒曾在倫敦國王學院取得法律學士和博士學位。美國之音昨引述該報告指出，劉鳴煒先後向國王學院捐贈了至少1100萬英鎊（約1.1億港元）。報道指出，劉鳴煒曾擔任香港政府顧問，並「參與針對香港青年的統戰活動，在一個由中國共產黨統戰部門監督的組織內擔任正式職務」。該研究所主任布朗（Kerry Brown）2020年因「講好中國故事，傳播中國聲音」獲得中國政府智庫頒發的獎項，並經常在中國官媒上發表文章。

「英中透視」根據資訊自由法（FOI）要求國王學院公開有關劉鳴煒捐贈的條款和限制，是否對研究所負責人的任命有任何要求，以及劉氏與研究所的具體合作情况，但是國王學院沒有披露這些資訊。「英中透視」已向初級法庭起訴研究所，以進一步爭取資訊公開。