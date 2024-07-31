覆艇案兩遺體漁船接回 金門：盼兩岸善意循環

大陸代表：台理應善待陸漁民

昨日協商結束後，新華社引述陪同家屬赴金門的大陸代表、泉州台辦副主任李朝暉表示，希望台灣有關方面認真落實協商紀要條款，盡快公布事件真相，做出公正的調查結論，並對涉事人員作出相應處理。他強調，「兩岸本就一家人，晉江與金門一水之隔，更是親上加親。台有關部門理應善待大陸漁民，確保今後不再發生此類傷害兩岸同胞感情、破壞兩岸關係的惡性事件。」

今年2月14日，福建一艘漁船在金門海域逃避台海巡人員檢查時受追撞傾覆，致船上4人全部落海，其中兩人遇難。中央社報道，雙方代表昨在金門金湖飯店重啓協商，會後均表達已達成共識，但細節不便對外透露。遇難者家屬、兩岸代表人士約百人在金門殯葬管理所舉行聯合致祭告別式，台海巡署長張忠龍在祭奠現場向家屬表示，對於家屬所受的煎熬，願意再次公開表達歉意，請家屬節哀。告別式後，遇難者遺體移至金門料羅碼頭，由大陸方面船舶運回晉江，被扣漁船一同返回。金門縣政府稱，期待兩岸持續讓善意循環。