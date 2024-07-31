奧運熱爆網 「莎頭」成頂流 「吊環王」歌星失言刪帖道歉

中國在本屆奧運男子體操團體決賽對陣日本，前五輪保持領先。其間，日本名將橋本大輝從鞍馬跌落僅獲13.1分，陳一冰發帖稱「提前祝賀中國體操男團奪冠」。有網民當時回應說慶祝為時尚早，作為體操權威的陳一冰反駁稱「從橋本掉下鞍馬到劉洋吊環15.5分就決出勝負了，高手過招只需一瞬間」，自己的預測來自「專業」。

中國隊帶着3.2分的巨大優勢進入最後一輪，蘇煒德兩次脫手從單槓跌落地下，僅以11.6分完成該項目，之後登場的張博恒拿下全場最高分也無力回天，中國隊最終輸0.5分，將金牌拱手於日本隊，也讓日本金牌總數暫時力壓中國升上榜首。

蘇煒德尾輪失手拱讓金牌 被指能力不足

陳一冰半場開香檳登熱搜 被斥專業不足

蘇煒德失手遭眾多網民質疑能力不足，而陳一冰則被猛烈批評「專業不足」，話題「陳一冰半場開香檳」昨天衝上微博熱搜榜，陳一冰急急刪除此前的帖文，並道歉稱「是我沒等到競技體育出結果的最後時刻把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉」。

無獨有偶，內地歌手蘇醒與家人到巴黎現場觀看乒乓球賽，發微博稱「來看幾場毫無懸念的比賽」也被網民批評「既不尊重運動員也不尊重對手」，犯了「半路開香檳」的大忌。蘇醒隨後發片道歉，稱對乒乓球運動不是很了解，本意是表達中國乒乓球實力強，惟「表達不妥，輕視了運動員們的付出，影響了部分球迷和網友的情緒」，未來會「好好賣藝少發言」。

名將表現不佳 跳水女皇解圍稱受藥檢影響

中國游泳名將張雨霏、覃海洋在本屆奧運首次登場表現均未達預期，高敏前天發微博稱「一天七次的興奮劑檢測成功干擾了中國游泳隊」，其言論源自國家隊營養師于良本月18日稱國家隊在法國遭到頻繁藥檢，10天內每個運動員平均被查5到7次，作息受嚴重影響，還遭污名化。

張雨霏在女子100米蝶泳決賽中，僅能奪得銅牌，不過落後於她的第四名、德國選手科勒在賽後採訪中情緒激動，質疑張雨霏有使用興奮劑的前科。

戰勝「神秘之師」朝鮮組合，拿下乒乓球混雙項目金牌的「莎頭組合」無疑是頂流，昨晚微博、百度的熱搜榜前十話題，長時間被二人霸佔一半。「莎頭組合」是球迷對男選手王楚欽（外號大頭）和女選手孫穎莎二人組合的暱稱。

首金得主帶火髮夾 商家：奪冠馬上生產

另外，黃雨婷、盛李豪在射擊混合團體10米氣步槍為中國奪得巴黎首金，黃雨婷比賽中頭戴印有日本卡通角色「布甸狗」的髮夾，也在網上受追捧。據內地媒體報道，「小商品之都」義烏的商家第一時間接到大量訂單，有商家表示東京奧運首金楊倩為「小黃鴨」髮夾帶來三、四百萬個的銷量，今年盯着電視熒幕，中國選手一奪冠馬上落單生產，工廠開足馬力仍然供不應求。