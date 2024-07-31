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何立峰張國清撰文 各地發展新質忌盲目 糾治限企遷移

【明報專訊】《人民日報》一連兩日發表國務院副總理張國清、何立峰文章，解讀三中全會文件和作出工作部署。何立峰強調發展新質生產力，不是盲目求新、以新汰舊，不能忽視或放棄傳統產業；各地不能盲目跟風一哄而上、急於求成，脫離實際匆忙上馬所謂「高精尖」產業。張國清就「構建全國統一大市場」指出，各地要着力糾治限制企業遷移等突出問題，嚴禁違法違規給予政策優惠行為。

中共二十屆三中全會要求「健全因地制宜發展新質生產力體制機制」，《人民日報》昨刊登何立峰的文章，指出發展新質生產力的政策要求，強調要堅守實體經濟，不能忽視或放棄傳統產業。

新質生產力需實體經濟

文章稱，新質生產力強調的是質態，而非簡單的業態；發展新質生產力，不是盲目求新、以新汰舊，把傳統產業當作「低端產業」、「過時產業」簡單退出，會造成產業空心化或產業斷層；傳統產業不一定是落後產業，新質生產力也不可能憑空產生，需要實體經濟支撐和成就。

並且，要因地制宜，不能一哄而上。各地實踐中發展什麼產業，必須充分考慮不同區域、不同產業的實際情况，做到因地制宜、分類指導；不能盲目跟風，不能簡單套用單一發展模式。一些經濟基礎雄厚、科研力量強大、創新環境優越的地方，能快則快，可以加快打造成為發展新質生產力的重要陣地；條件暫不具備的地方，不能急躁冒進、貪大求洋，脫離實際匆忙上馬所謂「高精尖」產業。

不能閉門造車，要在全球範圍內高效引入優質資本、關鍵資源、先進技術、拔尖人才等，「向我集聚、為我所用」。

文章提出發展新質生產力的主要任務，支持用「數智（數據與智能）技術」改造提升傳統產業，鼓勵面向傳統製造業重點領域開展共性技術研究，加快推動數智技術在傳統產業的產業化應用示範；針對現有4.4萬餘項國家標準，修訂一批技術、安全、能耗、排放等關鍵核心國家標準，強化制度約束和標準引領。

點名發展量子技術 支持企業試錯

針對高水平科技自立自強，要注重以顛覆性技術創新實現「彎道超車」，推動在更多領域實現「並跑」甚至「領跑」。在戰略性產業發展方面，要圍繞核心基礎零部件和元器件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎等重點突破。至於未來產業，則特別點名量子技術、生命科學等產業，要建立未來產業投入增長機制。支持企業特別是廣大中小企業大膽探索試錯，支持地方開展未來產業相關改革和政策先行先試。

文章稱，要有效激發企業家發現新市場、開發新產品、應用新技術、實現新組合，支持各種所有制企業共同推動新質生產力發展；推進合理有序用海、用空；建立健全碳排放權、用能權、用水權、排污權等資源環境要素市場化配置機制。

AI影響深 需加快工業部署

最後，要健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度，加快構建高速泛在（廣泛存在的網絡）、天地一體、雲網融合、智能敏捷的新型基礎設施，推動工業互聯網創新發展；人工智能正在成為類似於歷史上蒸汽機、電力等具有廣泛而深刻影響的新的通用技術，要推動算力、算法、數據等關鍵要素創新突破，加快大模型在工業領域部署；鼓勵大型企業通過開放平台等多種形式，與中小企業開展合作。

《人民日報》前日刊登張國清的文章，解讀全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提到的「構建全國統一大市場」。

文章指出，市場是全球最稀缺的資源，只有構建全國統一大市場，實現准入暢通、規則一致、設施聯通和監管協同，才能擴大市場規模容量，在更大範圍內深化分工協作、促進充分競爭、降低交易成本，提高市場配置資源的效率。

中央層面要不斷完善全國統一大市場基礎制度，規範無序競爭，同時推動解決財稅體制、統計核算、政績考核等深層次矛盾；各地區要防止各自為政、畫地為牢，避免搞封閉小市場、自我小循環。

倡各地改比營商環境 防內捲

張國清提到構建全國統一大市場的重點任務，包括要加強公平競爭審查剛性約束，落實8月1日起施行的《公平競爭審查條例》，細化審查規則，統一審查標準，着力糾治限制企業遷移等突出問題，全面清理資質認定等各種顯性隱性進入壁壘。

要規範地方招商引資法規制度，明確並嚴格執行財政獎補、稅收返還、出讓土地等方面優惠政策實施界限，嚴禁違法違規給予政策優惠行為，推動各地招商引資從比拼優惠政策搞「政策窪地」向比拼營商環境創「改革高地」轉變，防止內捲式惡性競爭。要規範招投標市場，實施項目全流程公開管理，對各類經營主體一視同仁、平等對待。

文章指出，要加快發展物聯網，提升貨物倉儲、周轉、配載效率，提升流通體系敏捷化、智能化水平。推進「一單制」等適應多式聯運一體化運作的規則協調和互認機制，解決物流數據不互通、單證不統一等跨區域流通障礙。要建設全國統一電力市場，推動跨省跨區電力市場化交易，完善電力中長期、現貨、輔助服務交易有機銜接機制。

（解讀三中）

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