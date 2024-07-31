專家：國企收購有限 源頭矛盾待解

【明報專訊】全國已有過百城市陸續推出住屋「以舊換新」招數，誰承接舊樓成為關鍵。諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，在「以舊換新」模式中，國企落場收購二手樓的當前熱度愈來愈高。原因可能在於，許多業主在買樓時，二手樓賣不出，導致資金無法及時到位；國企落場收樓可以解決業主的資金壓力。
指國企收購減業主壓力受歡迎
關榮雪提到，國企還具有更多的資源和渠道，提供更便利的交易過程，減少業主的交易成本和風險。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從一線城市「以舊換新」的推進情况看，目前主要模式是「中介幫賣二手樓」，相信隨着政策完善，國企收購二手樓的模式或也會在一線城市逐步推進，比如國企收購二手房用作保障性住房，更好地推進新房去庫存。
嚴躍進稱，各地「以舊換新」的過程中，二手樓的評估和出售存在一定問題。例如有房東會顧慮，若被政府收購，價格會否壓得過低。同時「以舊換新」是換哪裏的「新」？市場亦反饋，一些參與「以舊換新」的開發商提供較差房源，導致市場交易信心下降。
嚴認為，「以舊換新」的源頭矛盾，其實並沒得到解決，「即二手房最終誰來消化的問題」。他指出，國企收購二手樓的市場容量有限，各地要持續解決二手樓消化問題，擴大「以舊換新」的市場容量。