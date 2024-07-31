專家：國企收購有限 源頭矛盾待解

指國企收購減業主壓力受歡迎

關榮雪提到，國企還具有更多的資源和渠道，提供更便利的交易過程，減少業主的交易成本和風險。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從一線城市「以舊換新」的推進情况看，目前主要模式是「中介幫賣二手樓」，相信隨着政策完善，國企收購二手樓的模式或也會在一線城市逐步推進，比如國企收購二手房用作保障性住房，更好地推進新房去庫存。

嚴躍進稱，各地「以舊換新」的過程中，二手樓的評估和出售存在一定問題。例如有房東會顧慮，若被政府收購，價格會否壓得過低。同時「以舊換新」是換哪裏的「新」？市場亦反饋，一些參與「以舊換新」的開發商提供較差房源，導致市場交易信心下降。

嚴認為，「以舊換新」的源頭矛盾，其實並沒得到解決，「即二手房最終誰來消化的問題」。他指出，國企收購二手樓的市場容量有限，各地要持續解決二手樓消化問題，擴大「以舊換新」的市場容量。