明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

專家：國企收購有限 源頭矛盾待解

【明報專訊】全國已有過百城市陸續推出住屋「以舊換新」招數，誰承接舊樓成為關鍵。諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪認為，在「以舊換新」模式中，國企落場收購二手樓的當前熱度愈來愈高。原因可能在於，許多業主在買樓時，二手樓賣不出，導致資金無法及時到位；國企落場收樓可以解決業主的資金壓力。

指國企收購減業主壓力受歡迎

關榮雪提到，國企還具有更多的資源和渠道，提供更便利的交易過程，減少業主的交易成本和風險。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從一線城市「以舊換新」的推進情况看，目前主要模式是「中介幫賣二手樓」，相信隨着政策完善，國企收購二手樓的模式或也會在一線城市逐步推進，比如國企收購二手房用作保障性住房，更好地推進新房去庫存。

嚴躍進稱，各地「以舊換新」的過程中，二手樓的評估和出售存在一定問題。例如有房東會顧慮，若被政府收購，價格會否壓得過低。同時「以舊換新」是換哪裏的「新」？市場亦反饋，一些參與「以舊換新」的開發商提供較差房源，導致市場交易信心下降。

嚴認為，「以舊換新」的源頭矛盾，其實並沒得到解決，「即二手房最終誰來消化的問題」。他指出，國企收購二手樓的市場容量有限，各地要持續解決二手樓消化問題，擴大「以舊換新」的市場容量。

上 / 下一篇新聞