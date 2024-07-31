政治局會議首提支持收購存量商品房 用作保障性住房 業界料下半年全面落地

新華社報道，中共中央總書記習近平主持政治局會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》。會議在關於「持續防範化解重點領域風險」方面，首先提及上述房地產市場工作要求，其次指出，要完善和落實地方一攬子化債方案，創造條件加快化解地方融資平台債務風險；要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。

兩種主流模式 數十城已參與

近期，消化存量房產已成為內地房地產政策的重心之一。其中，「國企收舊換新」和「中介優先賣」是兩種主流模式。後者是指買家、地產商和中介公司簽訂協議，買家確定有意向的新樓後，向地產商繳訂金，再由中介幫買家賣舊樓，在約定期限內出售。現時兩種模式分別有超過30城、超過40城參與。2023年下半年以來，蘇州、宣城、無錫、黃石、南京等城市均推出「國企收舊換新」政策。

業內人士指出，保交房、消化存量、加快構建新模式等提法延續了過去的重點工作方向，但「支持收購存量商品房用作保障性住房」在歷次政治局會議表態內容中屬首次提出，成為比較清晰的一項工作重點。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此次比較清晰的一項工作即「收購存量房用作保障房」，該表述最早源於上半年，下半年將是持續落地的關鍵階段。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，收購存量新房用於保障房，既能去庫存，也可改善房企資金鏈，實現房企在「保交樓」上的主體責任，還能防止風險擴散，籌集保障房。下半年，預計存量房收購可能會全面落地，「但實際能撬動多大規模，去庫存效果如何，還有待觀察」。

此次是中共二十屆三中全會閉幕後，召開的首次政治局會議。會議指出，當前重點領域風險隱患較多，要保持戰略定力，唱響中國經濟光明論。下半年改革發展穩定任務很重，要堅定不移完成全年經濟社會發展目標任務。要繼續發揮好經濟大省挑大樑作用，進一步調動民間投資積極性，擴大有效投資。在產業發展方面，要強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭。

中央：防止「內捲式」惡性競爭

會議還指出，宏觀政策要持續用力、更加給力。要加強逆周期調節，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。外界分析認為，中國政府意識到內需不振問題亟待解決，當前財政政策支持力度不夠。後續預計將有更多細化措施加以提振內需，貨幣政策方面，預計年內將有降息動作。

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