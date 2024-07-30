湘江支流3處決堤 5000人疏散 一處已封堵抽乾 當局促上游水庫攔蓄

涓水花石鎮龍潭村柳樹灣段、易俗河鎮郭家橋新塘村四新堤兩處堤壩，周日（28日）晚上首先決堤。其中，花石鎮段昨下午完成合龍，易俗河鎮段決口昨凌晨擴大到77米，當局初步制定封堵方案。

內地媒體引述新塘村民劉慶泉憶述，前晚洪水殺到時根本來不及收拾行李，所幸巡防人員及時通知撤離，加上洪水流速不快，一家人得以脫險。救援隊不斷用橡皮艇往返災區，將民衆轉移至安全地帶。至昨天上午7時30分，受影響的新塘村、新虎村3832人全部安全疏散到臨時安置點，花石鎮龍潭村、和平村亦疏散約800名村民。

涓水河口鎮華中村堤段昨也出現逾30米的決口，數百名村民獲轉移疏散。應急管理部從多地調派救援人員與專業裝備趕赴現場救援。

當局研下游築堤防 防災情擴大

湖南省委書記沈曉明昨趕赴湘潭現場督導並探望受災民衆。水利部長李國英主持專題會商，研究在決口下游適當位置構築或加高堤防，防止災情進一步擴大。

應急管理部自然災害工程應急救援中心從湖南長沙、廣西南寧、貴州貴陽、安徽合肥等地調派200名專業救援人員、110台專業裝備趕赴易俗河鎮77米決堤現場。專家表示，由於涓水決口周邊水域不具備通航條件，無法從湘江水路運送石料或從水上拋石，決定在決口上游端修築裹頭，防止決口寬度繼續擴大，並在決口右岸拋填石料。

路况礙運石封堵 正施工加寬

由於決口只有右岸可通車，原堤頂寬度不足且路面未硬化，只能供載重20噸以下的小型貨車通過，運送石料速度受影響。施工隊正加寬道路、修築讓車平台，為下一步做準備。

至於花石鎮決口合龍後，水浸區域已基本抽乾積水，村民在當局消毒後可回家收拾。

受持續降雨影響，湘江2024年第4號洪水前晚形成。長江2024年第3號洪水則於昨晚形成，水利部長江水利委員會向湖南啟動洪水防禦三級應急響應，向江西、湖北省啟動洪水防禦四級應急響應，調度三峽水庫減少出庫流量，減輕中下游防洪壓力。長江中下游蘇、皖、贛、鄂、湘5省前天派出4.49萬人巡堤、1280人救援。