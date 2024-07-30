習晤意總理 籲秉「絲路精神」

意大利原是七大工業國集團（G7）唯一參與「一帶一路」（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）合作倡議的成員，惟去年正式退出。梅洛尼訪華前稱要重啟因退出倡議而緊張的雙邊關係。新華社在報道中未提及「一帶一路」字眼，不過習近平多次提及「絲綢之路」。

習近平指出，中國和意大利分處古絲綢之路兩端，以和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏為核心的絲路精神是中意兩國的共同財富。習近平還強調，中國堅持走和平發展道路，希望意方理解和支持中國發展理念，為推動中歐加強對話合作、促進中歐關係積極穩定發展發揮建設性作用。

梅洛尼表示，今年恰逢意中建立全面戰略伙伴關係20周年和馬可．波羅逝世700周年，意方高度重視中國的國際地位和作用，願意傳承源遠流長的「絲路精神」，與中方發展更為緊密、更高水平的伙伴關係。雙方發表中意《關於加強全面戰略伙伴關係的行動計劃（2024－2027年）》。

見東帝汶總統 允增軍方交往

習近平昨亦與來華進行國事訪問的東帝汶總統奧爾塔舉行會談，並共同見證簽署共建「一帶一路」合作規劃和多項雙邊合作文件，發表兩國《關於深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明》，內容包括雙方同意密切軍方和警務部門各層級交往等。