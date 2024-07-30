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助老兵就業 感黨恩跟黨走

【明報專訊】自古以來，軍人在國家的地位相當重要。《左傳》有云：「國之大事，在祀與戎」。新中國對退役軍人工作的高度重視，自習近平在中共十八大執政後愈加突顯。他昨在指示要求把退役軍人接收安置好、服務保障好、教育管理好、作用發揮好、權益維護好，可見首要是老兵就業問題。

官方新華社昨披露十八大以來安置老兵的情况，兩萬家簽約企業接收130萬老兵，舉辦6萬餘場招聘會讓270萬老兵就職，組建1.3萬導師隊伍推動老兵創業，34.8萬多名老兵成為村社「兩委」幹部，部分地區「兵支書」佔比達近三成。

報道指出，「來自黨和政府的關心溫暖、來自社會的尊重關愛，化作老兵們奮力前行的力量，感黨恩、聽黨話、跟黨走，用實際行動讓軍人品質在新時代閃閃發光」。

在「江（澤民）胡（錦濤）時代」，隨着經濟發展及社會結構演變等原因，內地出現長達十多年的「權利覺醒」時期，各類維權運動風起雲湧。據社科院研究員于建嶸等學者分析，在中國維權運動，退伍軍人屬抗爭主體之一。數千萬老兵有不少在工作、生活受不公對待，由此走上維權之路。若老兵權利凋零，在當局推進實現強軍夢、強國夢的路上，勢必是極不和諧的畫面。建立退役軍人事務部，正是為解決相關問題。

明報記者

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