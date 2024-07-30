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習促保障退役者 令全社會尊崇軍人 稱「黨國寶貴財富」 事關改革強軍

【明報專訊】在「八一」建軍節前夕，全國退役軍人工作會議昨在北京召開。身兼中央軍委主席的國家主席習近平對退役軍人工作作指示，要求把退役軍人「接收安置好、服務保障好、教育管理好、作用發揮好、權益維護好」，讓軍人成為全社會尊崇的職業，讓退役軍人成為全社會尊重的人。

內地退役軍人是指從解放軍及武裝警察部隊依法退出現役的軍官、警官、軍士、警士和義務兵等人員。此前，據官媒於2016年12月報道，自新中國成立以來，共有5700萬軍隊人員退出現役，並以每年幾十萬的速度遞增。

周四是中國人民解放軍建軍紀念日。新華社昨報道，習近平在指示強調，退役軍人「是黨和國家的寶貴財富，是推進中國式現代化的重要力量」，退役軍人工作關乎改革發展穩定和強軍興軍事業；在新時代新征程，退役軍人工作要有新擔當和作為。

進一步全面深改 做好安置教管維權工作

習近平表示，要貫徹落實為經濟社會發展服務、為國防和軍隊建設服務的方針，着眼推進中國式現代化所需、退役軍人所盼，進一步全面深化改革，持續完善組織管理體系、工作運行體系、政策制度體系，切實把退役軍人「接收安置好、服務保障好、教育管理好、作用發揮好、權益維護好」，讓軍人成為全社會尊崇的職業，讓退役軍人成為全社會尊重的人。「希望廣大退役軍人永葆革命軍人本色，堅定信念，愛國奉獻，奮發有為。」

國務委員諶貽琴在會上傳達習近平指示並講話。她表示，要認真落實習近平指示，聚焦中國式現代化建設，進一步全面深化改革，在服務強國強軍、提高服務保障水平、防範化解風險上展現新擔當和作為，領導退役軍人投身現代化建設，不斷開創退役軍人工作高質量發展新局面。

退役軍人工作會議 477人100單位封模範

會議表彰397名全國模範退役軍人和100個全國退役軍人工作模範單位及80名模範個人。有關模範人員，既有黨政機關幹部職工，也有地方基層、國企、警務部門，以及各行各業工作人員，還有普通村民及居民等。

新華社昨刊文稱，自2018年組建退役軍人事務部一年內，3200多個縣級以上退役軍人事務行政機構全部組建到位。全國目前建成由中央至村「六級服務中心（站）」60餘萬個，配備專兼職工作人員近百萬名，在基層實踐中拓展和延伸強化了一批「紅色退役軍人服務站」。

文章並稱，轉隸、接收、成立近4000個事業單位和逾1000間社會組織，形成黨領導下行政機構、服務體系、社會力量「三駕馬車」同向發力的工作格局。中共十八大以來，政府簽約合作近兩萬間企業，累計向退役軍人提供近130萬個崗位；累計舉辦6萬餘場招聘會，270萬餘名退役軍人達成就業意向。

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