湖南塌山泥冲垮民宿 15死6傷

《湖南日報》報道，被山泥冲毁的是衡陽市南岳區壽岳鄉岳林村一棟一層高的民宿酒店山莊。當地村民稱，事發時民宿內除了工作人員還有客人，山泥傾瀉將民宿一層的廚房和餐廳冲垮，當時不少人正在餐廳吃早餐，其中包括前來避暑的老人。民宿酒店山莊的主體受損較輕。

據壽岳鄉政府工作人員稱，該地海拔較高，每逢夏季會有附近的老人前去避暑，本次受困者亦多為長者。截至昨晚，現場仍有較大降雨，通往事發地的多處道路滑坡，救援人員只能徒步前往，大型機械難以抵達現場，現場暫只有一台挖機。

湘江多段洪水預警 6橋受損

另據新華社報道，湖南省水文水資源勘測中心昨晨發布洪水橙色預警，未來24小時至40小時，湘江幹流衡陽市衡山縣河段、株洲市城區河段、湘潭市城區河段、長沙市城區河段可能出現超警戒水位的洪水。為確保鐵路運輸安全，株洲火車站昨日多趟列車停運，包括106國道中村大橋在內共6座橋樑受損。

潮汕現洪澇 粵轉移12萬人

自上周五（26日）以來，受「格美」颱風外圍雲系影響，湘東南多地發生強降雨。其中郴州的資興市坪石站最大12小時降水量達487.5毫米，資興市稅里站最大24小時降水量達670毫米，分別創下湖南有氣象觀測資料以來降水量最高紀錄。

廣東汕頭、揭陽、潮州、梅州等地自上周四（25日）起強降雨，揭陽揭東玉湖鎮錄得累計雨量576.9毫米，其中部分地區出現洪澇、山泥傾瀉等次生災害。全省已提前轉移逾12萬人。