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中國

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謝鋒促美大選停打「中國牌」

【明報專訊】中國駐美大使謝鋒當地時間27日在三藩市參加紀念中美建交45周年研討會上表示，中美關係近年惡化的根源是美方對中方打壓遏制，美國要停止對中國內部事務的無理干涉，停止在大選年打「中國牌」。

據中國駐美國大使館網站昨發布消息，謝鋒在致辭中表示，美國把中國作為假想敵是「嚴重戰略誤判」，中國沒有挑戰或取代美國的規劃，中國從來無意也不會干涉美國的大選和內政，雙方應通過對話協商妥善管控分歧，尊重彼此核心利益和重大關切，按照《中美三個聯合公報》的原則妥善處理台灣等敏感問題。

謝鋒表示，中美脫鈎、貿易戰是「殺敵一千自損一千五」，中美各自成功是彼此的機遇而非威脅，正常民間交往不應受政治左右。謝鋒最後表示，三中全會「按下了進一步全面深化改革的加速鍵，吹響了中國式現代化的集結號」，呼籲旅美華僑「共享中國式現代化發展機遇，發揚愛國愛鄉的光榮傳統」。

分析：中美將「鬥而不破」

由新華網總編輯助理劉洪主筆的微信公眾號「牛彈琴」昨發文分析王毅與布林肯的會晤，稱雙方發言「意味深長」，認為美國一邊承諾對華友好、一邊不斷遏制打壓，信譽「存有疑慮」，中國要清醒認識並適應美國「說一套做一套」。

文章還認為，美國未來不管是民主黨還是共和黨執政，「對付中國不會收手」；中美關係「不樂觀」，雙方將努力維持「鬥而不破」的微妙平衡。

相關字詞﹕謝鋒 美國總統大選 中美關係

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