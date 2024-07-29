王毅斥美「插手內政」最損台海穩定 台外交部批「乖離現實謬論」

新華社昨報道，王毅針對南海問題表示，中國同東盟國家簽署了《南海各方行為宣言》，正持續推進「南海行為準則」磋商，積極合作維護南海和平穩定。本地區國家完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題，個別域外國家「唯恐天下不亂」，挑動對立對抗，甚至企圖把中程導彈搬到本地區，這才是南海和平的最大破壞因素。

王毅稱，個別國家重提所謂「南海仲裁案」是政治操弄，臨時仲裁庭越權管轄作出的裁決本身嚴重違反國際法與《聯合國海洋法公約》，中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情况下都不會受非法裁決的影響。

王毅在發言中表示，面對複雜變化的國際局勢，東亞峰會應團結協作，促進地區長期和平繁榮、捍衛國際公平正義，中方就此提出四點主張：一、共同維護開放包容的區域架構，警惕域外國家在本地區搞「小圈子」製造分裂對抗，破壞地區穩定；二、共同遵守和平共處五項原則、《東盟憲章》、《東南亞友好合作條約》等，不能任由個別國家單方面淩駕於國際法與地區規則之上；三、共同增強互聯互通的「新質動力」，持續推動亞太自貿區建設，圍繞「聯通和韌性」主題發表領導人聲明；四、共同激發東亞峰會效能活力，推動政治安全和經濟發展，應對氣候變化。

對於台海問題，王毅表示，「台獨」與台海和平水火不容，更威脅地區和平穩定，各國應共同予以堅決反對。王毅稱，想要真正維護台海和平，就應支持中方的正當立場，堅決反對一切「台獨」行徑。王毅也直接點名，美國是當前危害台海局勢的外部勢力。

批北約插手亞太 勢必致對立

王毅周六還出席了東盟與中日韓（10+3）外長會、東盟地區論壇外長會。在出席第31屆東盟地區論壇外長會時，王毅點名批評美國及北約。王毅表示，美國主導的「印太戰略」加劇安全困境，同地區長期和平繁榮的願景背道而馳。北約插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張，各方須高度警惕，堅決反對。

對於王毅涉及台海問題的發言，台外交部昨發新聞稿重申兩岸互不隸屬。

台斥陸挑釁 重申互不隸屬

台外交部稱，陸方在區域內不斷以挑釁方式破壞穩定，意圖片面改變現狀，國際民主社群對此高度關切，並已多次強調台海和平穩定實與全球安全繁榮息息相關，不可或缺。

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