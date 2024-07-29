日民眾集會促政府還侵華掠奪文物

新華社昨報道，藤田指出，日本政府對歸還過去掠奪的文物表現消極，這表明其對戰爭的反省不夠。「希望日本能發自內心反省過去，改變當前的做法，這也是我們開始這項運動的契機。」活動當天，約50名民眾從日本各地前來參加集會。

「推進會」上周四在東京召開記者會。「中國文物返還運動推進會」發起人、日本律師一瀨敬一郎在記者會上表示，文物應回歸發源地，「推進會」自2021年成立以來，致力於推動返還戰爭期間日本掠奪的中國文物。他說，清算日本帝國主義的侵略和殖民責任，意味着也應該清算和追究文物掠奪罪行。

「推進會」的創立宗旨是希望推動日本返還中國文物，實現日中「歷史和解」，進而推動兩國關係發展。 據「推進會」調查，日本東京大學綜合研究博物館收藏並部分展出了日本在偽滿洲國盜掘的唐代渤海國上京龍泉府文物。「推進會」要求東京大學公開以上述文物為首的、所有以不當手段獲取並收藏至今的文物，並公開其來源。

「推進會」還表示，今年將繼續推動日本政府返還日本皇宮內的中華唐鴻臚井刻石及碑亭、靖國神社門外兩尊中國石獅、山縣有朋紀念館內的中國石獅等文物。