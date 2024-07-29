八成奧運吉祥物 百萬手環乒乓球桌 賽場內外 「中國製造」

綜合報道

綜合「央視網」、「深圳新聞網」等內地媒體報道，在2024年巴黎奧運，賽場內外充滿「中國製造」和「中國智造」元素。其中包括本屆奧運吉祥物「弗里吉」；可變燈光的彩色乒乓球桌；輔助裁判的無人設備；塞納河邊的LED屏及巴黎上空的奧運煙花；還有1100架演出用無人機。

2024巴黎奧運開幕禮，現場豎立的多塊電子舞台大屏由深圳企業艾比森製造。同為LED行業龍頭的深圳市洲明科技，也為奧運會主場館等5大智慧場館，以及開幕禮所在地塞納河畔的慶典活動區域，提供總面積超過2600平方米的LED顯示屏和配套方案。

奧運期間，遊客除了觀看比賽，也少不了在奧運商店選購紀念品。據巴黎香榭麗舍大街上的奧運會官方特許商品旗艦店店員貝蕾尼絲表示，店內許多產品都是中國製造，粉色埃菲爾鐵塔、白色T恤，很多產品成為熱門爆款，一上市就被一掃而空。她稱法國市場上一直都有很多中國製造的商品，「這非常好，我們能有很多的選擇」。

據巴黎奧組委統計，本屆奧運吉祥物「弗里吉」80%是中國製造。此外，100萬個印有「PARIS2024」字樣的官方奧運硅膠手環也是中國製造。

手環商家：義烏速度具優勢

義烏一家工藝品公司負責人林道來表示，從全國來說，義烏的包裝非常有優勢，無論什麼工藝的包裝，他們都能以最快速度交付企業。看到不同語言、國家的人戴上手環，他們也會感到很驕傲。

「中國製造」的身影在本屆奧運會上處處可見。外交部發言人毛寧26日在例行記者會上表示，「中國製造」是中國參與奧運會的另一種方式，並祝願各國運動員圓夢巴黎。