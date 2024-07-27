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特稿：昔人肉護堤奪553命 今綠色長城守鮀島 汕頭牛田洋風災55周年 烈士碑勇士堤留傷痕供警惕

【明報專訊】又是一年颱風季，在颱風「格美」風暴圈近日擦過粵東之際，記者走進了汕頭（別稱鮀島）牛田洋圍墾區。登高遠望，30里海堤內外豐饒祥和，墾區荷池滿佈、魚塘千頃，候鳥拍翼掠過，廣東最長「海上綠色長城」抵禦潮水冲刷堤壩，唯有靜默其間的烈士碑和勇士堤，隱露中國發展進程的歷史傷痕，供後世警惕。今天（7月28日），是牛田洋抗風悲劇55周年紀念日。

遊覽牛田洋圍，許多人奔着「實現海鮮自由」而去，這裏的海鮮農家樂，常駐青蟹白蝦紅肉米（蜆仔肉）、生蠔活鰻冰鮮魚，少不了走地雞鴨供應，但原來鹹淡水種植出來的農產品更具特色。

海堤1961年潰決 3年後修堤復墾

剛坐下，侍應端來一壺淡色「茶水」，倒來一喝，是清新蓮藕水，炎夏正好消暑。經推薦，點了一鍋蓮藕排骨湯，藕塊入口驚艷，鬆粉如燜熟薯仔。老闆指着外面一大片荷池說，蓮藕是本地特產，「外面吃不到的，多吃點」。牛田洋蓮藕雖好，不過老闆的祖輩可能也沒吃過「本地蓮藕」，因為新中國成立前，牛田洋圍還是一片「汪洋」（榕江出海口）。

據汕頭市金平區史志辦記載，當地1956年、1958年兩度在牛田洋海灘圍墾，惟兩圍土建海堤於1961年遭颱風襲擊潰決。1964年起，解放軍駐汕部隊修堤復墾，並擴大建成3個連接的大圍，統稱牛田洋圍，總面積2214.7公頃，臨海幹堤長14.2公里（28.4華里）。

牛田洋圍種植水稻豐收，解決了駐軍糧食，餘糧支援地方，1966年被原總後勤部列為圍墾典型事迹之一報送中央軍委。文革時期，廣東多間大學的大學生也響應「毛主席號召」，駐進了牛田洋勞動；還有來自北京的部委人員和大學生前來插隊，包括後來的外交部長李肇星。

1969年風災李肇星倖存

「收命令用身體堵海水」

不久之後，牛田洋海堤迎來第二次毁滅式打擊。1969年7月28日上午10時半，強颱風在汕頭以南登陸。據牛田洋七二八烈士紀念碑的銘牌記載，適逢天文大潮，大堤被冲開62道缺口，55軍官兵和2183名大學生發揮「一不怕苦、二不怕死」革命精神投入搶險救災，由於「當時條件的局限和颱風海潮猛烈程度超出了預期」，470名解放軍官兵和83名大學生在抗風中遇難。

銘牌沒有介紹當年如何抗風，2013年已卸任外長的李肇星接受《廣州日報》訪問時則透露了細節，「當時接到的命令是用自己的身體去堵海水」，他說自己得以倖存，是一名老連長「抗命」對大家說「撤吧，海堤要垮了，錯了我負責」。李肇星最後抱着一根木頭才活下來，他有3名外交部同事遇難，其中一個連屍體都沒有找到。

殘堤保83人性命 成勇士遺址

目前的海堤仍保留一處「八十三勇士遺址」殘堤，記載了當年的慘烈。在一段2.5米長、4米寬的斷堤，約百呎面積擠了83名士兵和學生，大家組成人鏈抓住石頭、互相拉緊，最終倖免於難，斷堤因而被稱「救命石」，時有人拜祭。

光明網曾披露，風災過後，牛田洋到處浮着屍體，許多死後仍手挽着手，最多的有8個士兵手挽着手，怎麼也扳不開。他們是跳入決口組成人鏈，高喊「人在堤在」以身體對抗風浪的遇難士兵。

經過核實的553名遇難人員名字，就刻在七二八烈士紀念碑前的基座名錄墻上。紀念碑建在汕頭金平區勝隆社區後山，這個小山崗是牛田洋周邊最高點，可眺望他們捨身之地。

幾十年過去，中國經歷了一個從「戰勝自然」、「人定勝天」到「尊重自然」、「人與自然和諧相處」的發展過程。由於牛田洋圍逐漸被鹹水滲透侵浸，已不再種植水稻，約七成面積改為水產業；牛田洋圍大堤也非昔日可比，海堤外圍更形成廣東最長「海上綠色長城」。

圍堰填土再種植 紅樹林成防線

6年前，汕頭在牛田洋大堤外首創圍堰填土再種植的辦法，11公里水域種植18萬株紅樹林，成為抵禦颱風、暴潮冲擊堤岸的「法寶」，牛田洋濕地還是中國三大候鳥遷徙目的地之一，高峰期棲息的候鳥水鳥達到10萬隻以上。

明報記者

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