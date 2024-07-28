中菲新協議後 菲首獲准補給仁愛礁軍艦

路透社引述菲律賓外交部聲明指出，菲方當天派出一艘民船，在菲海警船護衛下，對「坐灘」軍艦執行物資運補及人員輪換任務，期間「並未通報發生意外事件」。

過去幾個月，中菲屢在仁愛礁發生衝突，事後雙方展開副外長級談判，並達成臨時協議。

中國海警局發言人甘羽昨證實，菲律賓「按照中菲雙方達成的臨時安排」進行運補任務，中國海警對此加以確認並全程監管。

王毅籲菲勿出爾反爾 勿引入美導彈系統

王毅前天在萬象和菲律賓外長馬納羅會晤時表示，中菲關係正處於十字路口，對話協商才是正道。他說，中方近日就仁愛礁人道主義生活物資運補問題同菲律賓達成臨時安排，以維護海上局勢穩定；關鍵是菲方要履行承諾，不要再朝令夕改、出爾反爾，不要再反覆倒退、節外生枝。王毅警告，否則中方必將予以堅決回應。馬納羅也回應表示菲方願落實好共識，改善雙邊關係。

在同一場會晤中，王毅還指出，菲律賓不要引入美國中程導彈系統，否則「將製造地區緊張對立，引發軍備競賽，完全不符合菲律賓人民的利益和願望」。