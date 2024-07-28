 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

晤布林肯 王毅：美對華遏制沒收手

【明報專訊】中國外長王毅昨日（27日）在萬象應約會見美國國務卿布林肯，兩人會晤約1小時20分鐘，議題包括台灣、俄烏戰爭、南海問題等。王毅稱兩國各方交往增加，但美對華遏制打壓沒有收手，警告中美關係面臨的風險仍在積聚。

王毅在老撾萬象出席東盟外長會及系列會議期間與布林肯會面。據新華社，王毅說，過去3個月，雙方外交、財金、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國民間往來也在增加；但美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲。他說，中美關係面臨的風險仍在積聚，美方堅持錯誤的對華認知，總以自己的霸權邏輯鏡像中國。

王毅強調遏台獨 警告美勿就仁愛礁煽風點火

王毅強調台灣是中國的一部分，中國將不斷壓縮「台獨」空間，朝實現完全統一的目標努力。就仁愛礁問題，王毅警告美方不得再煽風點火，攪局生事。雙方還就加沙局勢、朝鮮半島形勢、緬甸問題等交換了看法，同意繼續保持各層級溝通。

美關注華挑釁 另警告對援俄烏戰爭華企採行動

路透社引述一名美方高級官員指，在台灣議題上，布林肯提出對北京近期「挑釁行為」的關注，包括在賴清德就職期間的行為。布林肯又提到中國對俄羅斯國防工業的支持，並警告美國將對援助俄烏戰爭的中國公司採取行動，美方指，中國沒有在這議題上作出任何承諾。雙方同意繼續在兩軍關係上保持進展。

中國外交部副部長馬朝旭當地時間26日在美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年活動上發表講話，提到希望美方盡快調整赴華旅行提醒，停止對中國赴美學生學者無端滋擾盤查遣返，讓兩國民眾盡早恢復正常往來，持續推動增加兩國直航航班，讓機票價格降下來。

相關字詞﹕中美關係 布林肯 王毅

上 / 下一篇新聞