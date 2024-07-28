晤布林肯 王毅：美對華遏制沒收手

王毅在老撾萬象出席東盟外長會及系列會議期間與布林肯會面。據新華社，王毅說，過去3個月，雙方外交、財金、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國民間往來也在增加；但美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲。他說，中美關係面臨的風險仍在積聚，美方堅持錯誤的對華認知，總以自己的霸權邏輯鏡像中國。

王毅強調遏台獨 警告美勿就仁愛礁煽風點火

王毅強調台灣是中國的一部分，中國將不斷壓縮「台獨」空間，朝實現完全統一的目標努力。就仁愛礁問題，王毅警告美方不得再煽風點火，攪局生事。雙方還就加沙局勢、朝鮮半島形勢、緬甸問題等交換了看法，同意繼續保持各層級溝通。

美關注華挑釁 另警告對援俄烏戰爭華企採行動

路透社引述一名美方高級官員指，在台灣議題上，布林肯提出對北京近期「挑釁行為」的關注，包括在賴清德就職期間的行為。布林肯又提到中國對俄羅斯國防工業的支持，並警告美國將對援助俄烏戰爭的中國公司採取行動，美方指，中國沒有在這議題上作出任何承諾。雙方同意繼續在兩軍關係上保持進展。

中國外交部副部長馬朝旭當地時間26日在美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年活動上發表講話，提到希望美方盡快調整赴華旅行提醒，停止對中國赴美學生學者無端滋擾盤查遣返，讓兩國民眾盡早恢復正常往來，持續推動增加兩國直航航班，讓機票價格降下來。