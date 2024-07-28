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歷時12年 北京中軸線列世遺 世遺委員會：體現中國傳統都城規劃理論及哲學思想

【明報專訊】歷經12年的努力，「北京中軸線」昨獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產，令中國世界遺產總數增至59項。世界遺產委員會認為，「北京中軸線」體現了中國傳統都城規劃理論和「中」、「和」哲學思想，為世界城市規劃史作出重要貢獻。

第46屆世界遺產大會在當地周六（27日）上午於印度新德里召開，通過決議將「北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作」列入《世界遺產名錄》。

全長7.8公里 15遺產點涵故宮天安門

北京中軸線縱貫北京老城南北，全長7.8公里，遺產區佔地589公頃，緩衝區佔地4542公頃。15個遺產點從最北端的鐘鼓樓開始，向南經過萬寧橋、景山、故宮、端門、天安門、外金水橋、天安門廣場及建築群、正陽門、中軸線南段道路遺存，到南端的永定門，太廟和社稷壇。

新華社報道，中軸線選址、格局、城市形態和設計，體現了《周禮·考工記》所記載的理想都城範式，展現了中國古代王朝制度和城市規劃傳統，見證了北京城市的發展演變。

聯合國教科文組織世界遺產委員會認可「北京中軸線」的完整、真實和保護管理狀况，及其作為社會和政治中心對中國社會發揮持續的作用。委員會認為「北京中軸線」代表了世界城市歷史中的一種特有類型，其體現的中國傳統都城規劃理論和「中」、「和」哲學思想，為世界城市規劃史作出了重要貢獻；委員會高度讚賞中國政府在北京老城文化遺產傳承方面付出的努力。

中新社引述北京中軸線申遺文本編製團隊負責人呂舟指出，中軸線申報世遺，是向世界講述古代中國和當代中國的故事，講述中華文明的發展歷史。

首用數碼技術申遺 數據量逾15TB

此次亦是全球首次利用數碼技術參與世界文化遺產申報。由騰訊牽頭聯手多家機構，運用高清照片掃描、數字引擎、雲遊戲等遊戲科技，對中軸線7.8公里核心遺產區精細還原再現，覆蓋30萬種植物和220萬處建築，以及各種山丘和水景，三維數據資產製作量超過15TB。

昨日在鐘鼓樓，治安隊中的一員張大爺得知申遺成功，感到非常激動和自豪：「中軸線上的建築我都去過，從準備申遺到申遺成功，我幾乎見證了全過程。」

2012年起，國家文物局將「北京中軸線」列入「中國世界文化遺產預備名單」。北京市啟動「百項文物保護修繕計劃」，對天壇、景山、鐘鼓樓等中軸線重要文物保護修繕。

根據聯合國《保護世界文化和自然遺產公約》，各締約國有責任對本國領土內的文化和自然遺產進行確定、保護、保存、展出和遺傳後代，並為此採取各種積極有效的措施。中國2006年制定《世界文化遺產保護管理辦法》，推出各項保護細節，強調公民、法人和其他組織都有依法保護世界文化遺產的義務；造成世界文化遺產損害的，依據有關規定追究責任人的責任。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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