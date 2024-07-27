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颱風格美別閩北上 外圍致遼錄最強雨

【明報專訊】颱風「格美」前日登陸福建莆田市後，昨橫穿福建北上，下午5時許移入江西省境內，並由強熱帶風暴級減弱為熱帶風暴級。受「格美」影響，江西、福建、浙江、廣東、湖南、湖北等地均出現強降雨，東北亦受外圍雨帶影響出現暴雨。「格美」在福建造成逾62萬人受災，更累計造成台灣8人死亡。

「格美」繼續向西北方向移動，預料今天中午前進入湖北，沿鄂皖兩省交接處北上，強度逐漸減弱。包括江西、上海等地，受颱風影響，部分列車昨繼續停運，浙江多個機場部分航班取消。

釀台8死866傷 海峽巨浪持續

福建寧德昨持續狂風暴雨，霞浦縣有多處低窪地段水浸。台灣昨上午已解除「格美」的颱風警報，但受外圍環流及西南風影響，台灣南部地區仍有嚴重災情。截至昨日下午2時，「格美」累計已造成全台8人死亡、1人失蹤、866人受傷。

水汽影響 東北三省暴雨

今晚入豫 海河啟四級應急響應

海浪實况顯示，昨白天東海、台灣海峽仍持續有4至6米的巨浪到狂浪區，中午1時舟山外海和溫州外海浮標分別測得有效波高5米和5.3米的巨浪。

「格美」殘渦今晚將進入河南。海河防汛抗旱總指揮部啓動四級應急響應，預留防洪庫容和調蓄空間，為迎戰「格美」暴雨洪水做準備。「格美」遠距離輸送的水汽也給東北帶去颱風雨，遼寧瀋陽自25日開始出現73年來最強降雨，市內的軌道電車因積水過高昨全線停運，部分景區暫停營業，全市停課一天；錦州市城區低窪路段水浸。遼寧全省轉移17,892人。黑龍江發布中小河流洪水、地質災害及山洪災害氣象風險預警。

另外，吉林臨江市周三晚的暴雨引發山洪災害，副市長、公安局長夏琨等5人在搶險救災期間遇險，其中夏琨及一名輔警失蹤，當局派出多支救援隊伍搜救。西北甘肅近日亦出現1961年以來最強區域性暴雨，造成1人遇難、3人失聯，超19萬人受災。

國家防總防汛抗洪救災工作視像會議昨在北京召開，國務院副總理張國清強調，要周密做好「格美」防禦工作，嚴格落實防風避險措施，全力降低災害損失。要壓實落細各方責任，拿出更有針對性的措施，切實築牢災害防線，堅決打贏防汛抗洪救災這場硬仗。

相關字詞﹕自然災害 熱帶風暴 颱風 格美

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