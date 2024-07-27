北京聞風：兩大斡旋外交 顯中國國際影響力 ／文：鍾鳴九

烏赴穗會談 看中粵合作實力

外長王毅24日在廣州同庫列巴舉行會談。本次會談選在廣州進行，中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員趙會榮認為，烏方希望同中國發展經貿合作，看中廣東對外經濟合作實力，且與烏克蘭擁有地方合作基礎。戰時狀態下烏克蘭經濟民生面臨很多困難，爭取援助和擴大對外經貿合作有助於解決燃眉之急。

趙會榮分析，烏克蘭現在面對戰場以及國內外多重壓力，需加強外交努力，與西方國家保持頻繁互動的同時，增加與包括中國在內的全球南方國家聯繫。烏方認為中國是重要的全球性力量，推行和平外交，尊重烏克蘭主權獨立和領土完整，因此較為信任中國，希望得到中國支持。

俄烏仍難停火 華促和平步伐

王毅指，近期烏俄雙方都不同程度發出願意談判信號，雖然條件和時機還不成熟，但中國支持一切有助於和平的努力，願繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。

趙會榮認為，烏克蘭和平進程並非中烏兩方就能決定，最主要的是俄羅斯、西方與烏克蘭三方的態度。現在西方還在給烏克蘭軍援，俄烏雙方的核心訴求差距也很大，戰場仍處對峙狀態，還不具備停火談判條件，但本次會談是朝和平方向邁進一步。

王毅在與庫列巴的會談中表達中國立場：所有衝突的解決，最後都要回到談判桌前；一切爭端的化解，總要通過政治途徑實現。這一點在中國斡旋巴勒斯坦各派和解上也得到體現。王毅指出，此次對話最核心的成果是明確巴解組織是巴勒斯坦人民唯一合法代表，最突出的亮點就是圍繞加沙戰後治理、組建臨時民族和解政府達成一致。

首個大國調停矛盾 受巴重視

外界有聲音不看好這次中國出面調停。寧夏大學中國阿拉伯國家研究院教授牛新春認為，與以往達成的和解不同，《北京宣言》達成的時機很關鍵。「兩國方案」與美國總統拜登5月提出的三階段「停火方案」，都迫切需要巴勒斯坦的內部團結，且這是首次由具有全球影響力的大國來主持和解，巴內部各派別很看重。

包括沙特與伊朗在中國斡旋下達成「世紀和解」在內，近年來，中國為中東和平做出不少努力。牛新春指出，實現巴以和平是一條漫長道路，中國做出的努力能讓雙方在和解的道路上向前邁進一小步，也是具有積極意義的。

文：鍾鳴九