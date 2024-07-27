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英外長晤王毅 促阻華企支持俄軍方

【明報專訊】中國外長王毅昨在萬象會見英國外相林德偉（David Lammy，內地譯拉米）時表示，雙方應妥善管控分歧，在平等和相互尊重基礎上開展溝通交流；希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。林德偉則敦促中國阻止其公司支持俄羅斯軍方。

王毅說，中方願同英方一道，發展穩定互惠的中英關係，同時加強國際事務溝通協調，承擔應盡職責，共促世界和平；雙方應樹立正確的政策導向，秉持平衡、務實、開放、合作態度，為兩國各界提供穩定正面預期。

新華社引述林德偉表示，英方重視中國在國際事務中的重要影響和作用，希望共同應對全球性挑戰。路透社報道，這是林德偉月初上任以來的首次英中外長會面，林德偉強調了英國對烏克蘭的堅定承諾，稱中方公司支持俄軍方「對國際安全與繁榮構成重大威脅」，重申「英國將始終堅定地優先考慮我們的國家安全以及支持人權」。

王毅前日與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤時說，面對變亂交織的國際形勢和外部干擾阻力，中方願同俄方一道，秉持永久睦鄰友好的初心，堅定相互支持，維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好伙伴。

東盟外長及系列會議21至27日在老撾萬象召開，王毅還場邊會見了日本外務大臣上川陽子、印度外長蘇傑生、挪威外相艾德、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利等人，並將在當地應約會見美國國務卿布林肯。

日外長要求解除日水產禁令

王毅稱當前中日關係處於不進則退的關鍵階段，希望日方樹立客觀正確對華認知，奉行積極理性對華政策；雙方相向而行，加強互利合作，妥善管控分歧，真正把戰略互惠關係落到實處。雙方就福島核污染水排海問題各自重申立場，上川再度要求中國解除日本水產品進口禁令。

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