拆局：民眾黨政治能量重創 國民黨形象惹關注

高經郭台銘柯P從政

高虹安、顏寬恒均為近年冒起的政壇生力軍，事件對藍白兩黨影響深遠。

現年僅40歲的高虹安，以清新、專業形象收穫大量支持。她過去長期擔任鴻海集團副總經理，是郭台銘愛將。郭台銘2019年想參選總統，她被派去政論節目幫老闆捍衛名聲，逐漸展露頭角。後來柯文哲組民眾黨，把高虹安勾選出來，2020年當選不分區立委。柯文哲2022年再欽點她參選新竹市長，並一舉當選，堪稱政壇超級新星。

高虹安和金門縣長陳福海是民眾黨唯二縣市首長，此次受創，牽動民眾黨政治能量。

顏父涉黑任4屆立委 因貪污褫職

至於46歲的顏寬恒，父親顏清標是有黑道背景的台中地方勢力人士。顏清標曾任台中縣議會議長，又連續當選4屆立委，第四次立委任期時因先前擔任議長時期貪污等案件，2012年底遭判處褫奪公權而被解職。長子顏寬恆次年代父出征勝出補選，以36歲之齡成為立委，完成「父子交棒」。

多年過去，顏寬恒也涉貪遭判刑，雖然全案仍可上訴，但劇本再度上演，引發各界對國民黨形象關注。值得一提的是，高虹安案源於國民黨前新竹市議員林耕仁的揭發。

明報記者