 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

柯P：高無貪污意圖 侯友宜促司法公正

【明報專訊】台灣民眾黨主席柯文哲昨表示，民眾黨支持高虹安上訴爭取自己的清白，相信高虹安本人沒有貪污意圖。國民黨籍新北市長侯友宜昨也就兩案表示，司法要公平公正、毋枉毋縱。

高虹安被控在立委任內虛報助理酬金和加班費到上限，並要求助理領錢後繳回辦公室當公基金（私人小金庫）。柯文哲表示，台灣民眾黨當時是一個新興政黨，在立法院沒有經驗，直言公基金制度也不是高虹安發明，而是前助理帶來，所以高是依此制度去執行。

民眾黨：司法原則量刑天壤之別

民進黨籲不要說三道四

民眾黨昨發布聲明對判決表達遺憾，支持高虹安於司法捍衛清白的權益。並舉民進黨政治人物為例，指其同樣被控詐助理費卻輕判，質疑「台灣司法之比例原則與量刑標準，有天壤之別」。

對於國民黨立委顏寬恒一審亦被判罪成，國民黨立法院黨團表示，支持顏寬恒提起上訴，為自身爭取清白、捍衛從政初衷的決心。侯友宜昨出席活動時直言，期待司法公平正義，最重要的是要把事實釐清，不要摻雜任何的政治因素。

高虹安曾擔任千萬新台幣年薪的鴻海高管，顏寬恒也是身家豐厚的台中勢力家族，二人涉貪小額卻被重判，引起台灣輿論熱議。中央社引述國民黨籍台中市議員吳瓊華表示，顏家的環境以及經濟狀况，不至於需要做這樣的事。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨表示尊重判決，呼籲任何政黨不要帶有政治目的，對司法說三道四。

上 / 下一篇新聞