柯P：高無貪污意圖 侯友宜促司法公正

高虹安被控在立委任內虛報助理酬金和加班費到上限，並要求助理領錢後繳回辦公室當公基金（私人小金庫）。柯文哲表示，台灣民眾黨當時是一個新興政黨，在立法院沒有經驗，直言公基金制度也不是高虹安發明，而是前助理帶來，所以高是依此制度去執行。

民眾黨：司法原則量刑天壤之別

民進黨籲不要說三道四

民眾黨昨發布聲明對判決表達遺憾，支持高虹安於司法捍衛清白的權益。並舉民進黨政治人物為例，指其同樣被控詐助理費卻輕判，質疑「台灣司法之比例原則與量刑標準，有天壤之別」。

對於國民黨立委顏寬恒一審亦被判罪成，國民黨立法院黨團表示，支持顏寬恒提起上訴，為自身爭取清白、捍衛從政初衷的決心。侯友宜昨出席活動時直言，期待司法公平正義，最重要的是要把事實釐清，不要摻雜任何的政治因素。

高虹安曾擔任千萬新台幣年薪的鴻海高管，顏寬恒也是身家豐厚的台中勢力家族，二人涉貪小額卻被重判，引起台灣輿論熱議。中央社引述國民黨籍台中市議員吳瓊華表示，顏家的環境以及經濟狀况，不至於需要做這樣的事。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨表示尊重判決，呼籲任何政黨不要帶有政治目的，對司法說三道四。