駐京周記：國人遊日「買買買」 促日房產價漲

簽證放寬自由行客大增 日急聘識中文店員

年初，日本簡化了中國境內大部分省份的簽證要求，尤其減少了在財產證明方面需要的材料。北京一間日簽公司工作人員向記者表示，從日簽材料簡化開始，諮詢日本簽證的人就絡繹不絕。而且比起團簽，個人簽的比例明顯高了很多。原本遊客跟團是因為怕語言不通，人生地不熟，而因為中國遊客變多，日本也招了很多懂中文的店員，自由行就變成了首選，現在「很多人都是趁着假期去日本買買買」。

有奢侈品店搬空 有潮牌賣斷貨

暑假期間，特別是8至9月，北京往返東京的機票價格也比其他時間貴了約1000元（人民幣，下同），但擋不住國人去日本消費的熱情。剛從日本結束畢業旅行回國的小蘇，就是「爆買團」的一員。他剛大學畢業，畢業旅行就選了日本。原本計劃僅在東京停留3日，但到達後發現商場裏的各類產品價格都比中國便宜了近三分之一，他便延長了東京購物計劃，沒想到「奢侈品店都被搬空了，我喜歡的一個潮牌，店裏除了幾條褲子以外貨架都是空的」。他盤桓幾天發現店裏沒補貨，就離開了東京，「本來以為其他小城市可能能買到，沒想到哪裏都一樣」。沒有買盡興的小蘇表示他還想再去一次日本，「下次去一些更偏僻的地方，希望能買到喜歡的東西」。

網紅餐廳九成中國人 博物館戲院被「佔領」

勺子在日本公司工作，她表示聽到中文的概率高了很多，近半年公司附近的飯店裏「感覺也都是中國人」，尤其是日本比較有名的一些網紅餐廳「裏面吃飯的90%都是中國人」。「以前沒感覺中國人這麼多，現在總有一種還在國內的『既視感』。」連觀賞門檻較高的博物館、電影院也都被「佔領」，「很多店都開始急招會中文的店員」。

今年首季平均宿12天 消費1.5萬

疫後國內消費低迷，但日本行的遊客花費卻逆勢上漲。據日本《東方新報》報道，2015年春天，中國旅行團成群結隊湧入日本，當時中國赴日遊客的人均消費額是30.04萬日圓（約1.53萬港元），日本國土交通省數據顯示，2024年第一季度（1至3月），中國內地赴日遊客平均住宿12天，人均消費額為29.3萬（約1.49萬港元）日圓，和2015年數據相當。而疫情前的2019年，該數據曾跌到21.8萬日圓。不僅如此，從國內居民消費支出情况看，據國家統計局數據，今年上半年，全國居民人均消費支出13,601元，這個數字恰好也是中國遊客平均在日本住宿12天的花銷。

有「白菜式囤房」 一買一棟樓

小宗商品受歡迎並不稀奇，而中國遊客消費的項目，除了奢侈品、化妝品、衣服之外，還有日本房產。

小劉在日本做房產中介將近10年，他供職的公司今年營業額也在暴增。日本經歷過房地產泡沫後，市場一直不太景氣，東京市中心每平方米的房價也很少有超過10萬元。因為不限購，而且價格比國內一線城市低，疫情結束後中國人在日本買房的熱情大漲，日本房產變成了賣家市場，「好房子剛掛出來就沒了」，在日本房產業界已不新鮮。「房子跟不要錢一樣，日本人買，中國人也買。」小劉說，「新房普遍漲價50%，尤其是60平方米以上的房子，漲幅超過了一半」。雖然日本房價疫情期間就經歷了緩慢的漲幅，但最近半年才是真的價格飈升，中國人「白菜式囤房」，有人一買就是一棟樓，買下來做商舖或民宿，還有的買來出租，租售比也十分可觀。

暑假到了，中國遊客新一輪日本行也已開啟，日本各類貨品也在悄然提價。在經歷了商品漲價和日圓微升後，想必日本遊還會呈現新的趨勢。

駐京記者 王佩凡