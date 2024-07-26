 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

高校掀MeToo潮 多兩教師遭停職

【明報專訊】中國人民大學女博士生實名舉報導師王貴元性騷擾後，內地校園「#MeToo」浪潮再現。多地高校都出現舉報教師性騷擾案件，山東大學教師欺騙16歲高中女生感情、陝西高校新聞學院副教授發送不雅照給學生。涉事教師此前均受過舉報，如今在輿論壓力下，涉事學校迅速行動，停職或開除被舉報人。

山東教師偽身分 呃高中生出錢開房

綜合內地媒體報道，山東淄博一名16歲高中女生近日發文爆料稱，被山東理工大學曹姓男教師欺騙感情。34歲已婚曹男謊稱單身，自稱名叫「李悅」、28歲，以假名假年齡與她確立戀愛關係。此後女生給曹男送奢侈品、香煙、保健品，並自掏腰包出錢開過兩次房。女生發現曹男已婚並多次出軌後，遭到對方屏蔽，情緒及學業大受影響。山東理工大學昨日通報，經研究決定，給予曹男開除黨籍處分，撤銷行政職務，撤銷其校內教師崗位任職資格，解除聘用合同。此外，按程序報請撤銷其教師資格，並將事件依法反映給司法機關。

生殖器照傳畢業生 陝西教授受查

另有網民舉報稱，曾遭遇陝西師範大學新聞與傳播學院副教授、研究生導師王安中性騷擾。該學院畢業生小玉（化名）稱，王曾向她講述性生活細節，還以提供穿衣建議為由觸摸其臀部。她畢業工作後，王在微信向她發送生殖器照片，並配文「相信你是懂得欣賞的」。小玉表示，2015年有同學曾向校方舉報王姓副教授性騷擾，但最終不了了之。陝西師範大學24日晚發聲明回應稱，已向屬地公安部門報案，警方已介入調查。調查期間，暫停該教師一切工作。該校官網也撤下王姓副教授的簡介。

根據「澎湃新聞」統計，2024年暑期以來，內地已有3所高校處理涉師德師風輿情事件。其中，陝西師範大學、山東理工大學均在72小時內宣布成立專班調查或開除被舉報人，中國人民大學則在接獲舉報24小時內調查完畢，開除涉事教師王貴元。

相關字詞﹕師德 高校 性騷擾 ME TOO

上 / 下一篇新聞