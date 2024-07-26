高校掀MeToo潮 多兩教師遭停職

山東教師偽身分 呃高中生出錢開房

綜合內地媒體報道，山東淄博一名16歲高中女生近日發文爆料稱，被山東理工大學曹姓男教師欺騙感情。34歲已婚曹男謊稱單身，自稱名叫「李悅」、28歲，以假名假年齡與她確立戀愛關係。此後女生給曹男送奢侈品、香煙、保健品，並自掏腰包出錢開過兩次房。女生發現曹男已婚並多次出軌後，遭到對方屏蔽，情緒及學業大受影響。山東理工大學昨日通報，經研究決定，給予曹男開除黨籍處分，撤銷行政職務，撤銷其校內教師崗位任職資格，解除聘用合同。此外，按程序報請撤銷其教師資格，並將事件依法反映給司法機關。

生殖器照傳畢業生 陝西教授受查

另有網民舉報稱，曾遭遇陝西師範大學新聞與傳播學院副教授、研究生導師王安中性騷擾。該學院畢業生小玉（化名）稱，王曾向她講述性生活細節，還以提供穿衣建議為由觸摸其臀部。她畢業工作後，王在微信向她發送生殖器照片，並配文「相信你是懂得欣賞的」。小玉表示，2015年有同學曾向校方舉報王姓副教授性騷擾，但最終不了了之。陝西師範大學24日晚發聲明回應稱，已向屬地公安部門報案，警方已介入調查。調查期間，暫停該教師一切工作。該校官網也撤下王姓副教授的簡介。

根據「澎湃新聞」統計，2024年暑期以來，內地已有3所高校處理涉師德師風輿情事件。其中，陝西師範大學、山東理工大學均在72小時內宣布成立專班調查或開除被舉報人，中國人民大學則在接獲舉報24小時內調查完畢，開除涉事教師王貴元。