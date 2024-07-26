 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

水漫高雄 颱風「格美」登閩 福建轉移24萬人 逾5000救援人員待命

【明報專訊】颱風「格美」昨天（25日）清晨離開台灣，全台風雨持續，高雄市區水浸嚴重。「格美」昨晚7時50分在福建中部莆田市秀嶼區登陸，沿海地區出現狂風巨浪。福建省內列車停運，多地停工停課，截至昨日，全省已轉移逾24萬人。另有一艘坦桑尼亞籍貨輪昨在高雄港外海翻覆，船上9名緬甸籍船員失聯。

「格美」昨登陸莆田時減弱為颱風級，中心附近最大風力12級。莆田秀嶼區石南輪渡碼頭昨晚海浪洶湧，城區部分路段出現明顯積水。福州市區道路兩旁樹木隨狂風搖擺，路上車輛與行人明顯減少。福州、莆田、泉州高速公路實施交通管制。

福州火車站今（26日）繼續停運全部旅客列車。福建北部寧德市霞浦縣三沙鎮沿海出現巨浪，毗鄰的浙江溫州沿海昨日浪高也達5至8米，當地49條客運航線全部停航。廣鐵集團昨通報，今日途經杭深線、梅汕高鐵的部分動車組列車停運和變更運行區間，杭深線往廈門以東方向的動車組列車繼續全部停運。

福建省防汛辦披露，截至昨午全省已轉移24.08萬人。福州、莆田、寧德、平潭等重點地區協調地方專業搶險救援隊伍5172人待命。福建省氣象局首席服務專家黃志剛說，預計「格美」將在福建停留18至22個小時。

據新華社報道，中央政治局常委會昨開會部署防汛抗洪救災工作。會議指出，當前中國正值「七下八上」（七月下旬至八月上旬）防汛關鍵期，疊加颱風進入活躍期，防汛形勢更嚴峻。會議強調，要全力展開搶險救援救災，加強統籌部署和超前預置。解放軍、武警部隊、消防、央企等各方力量，要時刻保持應急狀態、聽從統一調度，確保快速出動、高效救援。

高雄港外海貨輪翻覆 9緬甸船員失聯

「格美」颱風中心昨離開台灣，暴風圈仍籠罩全台，各地風雨持續。台灣中央災害應變中心統計，「格美」已造成全台5死531傷，彰化、雲林、南投、台南、高雄、屏東水浸，部分縣市明日繼續停工停課。另有一艘坦桑尼亞籍貨輪「FU - SHUN」在高雄港外海翻覆，船上9名緬甸籍船員失聯。

相關字詞﹕停工停課 福建 颱風 格美

上 / 下一篇新聞