水漫高雄 颱風「格美」登閩 福建轉移24萬人 逾5000救援人員待命

「格美」昨登陸莆田時減弱為颱風級，中心附近最大風力12級。莆田秀嶼區石南輪渡碼頭昨晚海浪洶湧，城區部分路段出現明顯積水。福州市區道路兩旁樹木隨狂風搖擺，路上車輛與行人明顯減少。福州、莆田、泉州高速公路實施交通管制。

福州火車站今（26日）繼續停運全部旅客列車。福建北部寧德市霞浦縣三沙鎮沿海出現巨浪，毗鄰的浙江溫州沿海昨日浪高也達5至8米，當地49條客運航線全部停航。廣鐵集團昨通報，今日途經杭深線、梅汕高鐵的部分動車組列車停運和變更運行區間，杭深線往廈門以東方向的動車組列車繼續全部停運。

福建省防汛辦披露，截至昨午全省已轉移24.08萬人。福州、莆田、寧德、平潭等重點地區協調地方專業搶險救援隊伍5172人待命。福建省氣象局首席服務專家黃志剛說，預計「格美」將在福建停留18至22個小時。

據新華社報道，中央政治局常委會昨開會部署防汛抗洪救災工作。會議指出，當前中國正值「七下八上」（七月下旬至八月上旬）防汛關鍵期，疊加颱風進入活躍期，防汛形勢更嚴峻。會議強調，要全力展開搶險救援救災，加強統籌部署和超前預置。解放軍、武警部隊、消防、央企等各方力量，要時刻保持應急狀態、聽從統一調度，確保快速出動、高效救援。

高雄港外海貨輪翻覆 9緬甸船員失聯

「格美」颱風中心昨離開台灣，暴風圈仍籠罩全台，各地風雨持續。台灣中央災害應變中心統計，「格美」已造成全台5死531傷，彰化、雲林、南投、台南、高雄、屏東水浸，部分縣市明日繼續停工停課。另有一艘坦桑尼亞籍貨輪「FU - SHUN」在高雄港外海翻覆，船上9名緬甸籍船員失聯。